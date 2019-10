Drie tuigpaardhengsten naar aanlevering verrichtingsonderzoek

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch werden zeven tuigpaardhengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Twee daarvan worden aanstaande maandag in Ermelo aangeleverd voor het 50-dagen durende najaarsverrichtingsonderzoek. Het gaat om Leffe Blond (Dylano x Patijn) en Lancelot (Dylano x Nando).

Daarnaast doet de hengst Just Lucky (Wentworth Ebony x Waterman) mee aan het vrijwillige onderzoek.

Programma

Maandag 7 oktober vanaf vanaf 14.00 uur begint de individuele presentatie waarin de hengsten door hun eigen rijder worden voorgesteld in het tuig. Bij deze presentatie bekijkt de hengstenkeuringscommisie of de hengsten trainbaar zijn. Is dit het geval en geeft ook de veterinair groen licht, dan kunnen zij beginnen aan hun onderzoek van 50 dagen.

Voorjaarsonderzoek

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een voorjaarsverrichtingsonderzoek en een najaarsverrichtingsonderzoek. Na het voorjaarsonderzoek werd de kampioen van Den Bosch Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn) met overtuigende cijfers ingeschreven. Daarnaast doorliep Kane BFT (Bocellie x Unieko) succesvol het verkorte onderzoek.

Bron: KWPN