Driemaal 80/80 voor dressuurmerries op SK Luttenberg

Op de stamboekkeuring in het Overijsselse Luttenberg scoorden drie dressuurmerries 80 punten voor zowel exterieur als beweging. In totaal werden acht dressuurmerries ster.

Inspecteur Henk Dirksen beoordeelde samen met Luuk Smetsers elf dressuurmerries. Van de negen driejarigen kregen zeven het sterpredicaat, van de twee vier- tot en met zevenjarigen was dat er één. Dit was de laatste stamboekkeuring van Overijssel en de Centrale Keuring staat gepland op 9 juli.

Rosalyn MH

Met 85 punten voor zowel draf als galop kwam Rosalyn MH (Dream Boy uit Gwendolyn elite IBOP-spr sport-spr PROK van Wynton) van fokker M.C. van ’t Hoff uit Haarle uit op 80/80. ”Deze jeugdige merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, straalt veel bloed uit en heeft een zeer goede bovenlijn. In beweging is ze heel atletisch en valt ze op met haar lichtvoetigheid, goede achterbeengebruik en balans”, vertelt Henk Dirksen.

Rosalita BTH

Ook de constant scorende Rosalita BTH (For Ferrero uit Grialita O elite IBOP-dres PROK D-OC van Valdez) van fokker A.D. ter Haar uit Rijssen verdiende het sterpredicaat met 80/80. Zij kreeg 85 punten voor haar draf en 80 voor alle andere onderdelen. ”Op stand weet deze merrie te imponeren met haar zeer goede voorhand. Ze is opwaarts gebouwd en langgelijnd, met een sterke lendenpartij. Ze beschikt over drie goede basisgangen en beweegt actief, met een goede beentechniek in draf en goede houding in galop.”

Ruzelma

De derde merrie met 80/80 is Ruzelma (Impresario uit Cazelma elite IBOP-dres D-OC van Oscar) van fokker Henk Pothof uit Raalte. ”Deze fokker is al decennia lang een inzender op de keuring en presenteerde vandaag deze royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met een goed front en mooie schoft-/schouderpartij. Ruzelma beweegt actief en heeft een elegant voorbeengebruik.”

Rillieux-La-Pape-STRH en Pretty Girl

Twee merries kregen 75/80: Rillieux-La-Pape-STRH (Total Hope uit Lisieux-STRH elite IBOP-dres D-OC van Bordeaux, mede-fokker J.B.J.M. Streppel uit Wilp) van fokkers Stephan en Evelien Haarman en mede-geregistreerde F.J.G. van Boxtel uit Volkel en de vierjarige Indian Rock-dochter Pretty Girl (uit Gipsy Girl keur EPTM-dres van Ampère, fokker Eef ten Bosch uit Driel) van Astrid Reinders. ”De uit een goede stam gefokte Total Hope-dochter is ruim voldoende ontwikkeld, heeft correct fundament en waardeert zich positief op in beweging. Ze heeft een actieve, ruime stap met daarin goed lichaamsgebruik. In zowel draf als galop toont ze zich heel functioneel. De vierjarige Pretty Girl staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekende voorhand. Ze beweegt lichtvoetig en bergopwaarts, waarbij ze nog wel iets gespannen bleef vandaag.”

Bron: KWPN