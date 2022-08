Droes op het KWPN-centrum *UPDATE*

Vandaag, vrijdag 26 augustus, is bij één merrie op het KWPN-centrum in Ermelo droes vastgesteld. Deze merrie had wat temperatuurverhoging en op basis van een neusswab is vastgesteld dat het om droes gaat. Bij enkele andere merries wordt ter controle mogelijk ook nog een neusswab afgenomen. Het KWPN-terrein is afgesloten zodat er geen doorgaan is naar het Nationaal Hippisch Centrum en vice versa. De Hippiade kan dus gewoon doorgaan vandaag. Ook de KNHS-Talentendag die maandag plaatsvindt op het Nationaal Hippisch Centrum gaat door. De IBOP van vanmiddag is afgelast. De eindbeoordeling van de EPTM-merries op 1 september gaat in principe gewoon door.

Alle paarden op het KWPN-centrum worden tweemaal daags getemperatuurd, op dit moment is bij geen enkel paard koorts geconstateerd. Gezien het feit dat alle merries koortsvrij zijn, wordt de training van de merries in overleg met de dierenartsen voortgezet.

De merrie waarbij droes is geconstateerd staat in isolatie en wordt door de eigenaar opgehaald. De eigenaren van enkele merries die recent het KWPN-centrum hebben verlaten zijn reeds geïnformeerd. Aan hen is geadviseerd om de betreffende merries thuis te isoleren en tweemaal daags te temperaturen.

Op het KWPN-centrum worden nu in overleg met het Veterinair Paardencentrum Kootwijkerbroek en prof. Marianne Sloet alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hierbij wordt het droesprotocol strikt nageleefd, wat onder meer inhoudt dat de mest van het KWPN-centrum gescheiden wordt opgeslagen en afgevoerd. Tevens wordt het KWPN-terrein middels hekken afgezet, zodat er ook geen bewegingen kunnen plaatsvinden van het KWPN-centrum naar het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum en vice versa. Op deze manier kunnen ook de Hippiade en overige activiteiten verantwoord en veilig doorgang vinden.

Het eindexamen van de EPTM-merries en de afstammelingenkeuring, die op donderdag 1 september 2022 gepland staan, kunnen voor zover nu te overzien doorgang vinden. Het KWPN-stallencomplex is uiteraard momenteel niet toegankelijk voor bezoekers, ook niet voor eigenaren van deelnemende EPTM-merries.

Alle eigenaren van de merries die momenteel op het KWPN-centrum blijven, zijn geïnformeerd en voor hen wordt een aparte online informatiebijeenkomst georganiseerd.

De IBOP, die vanmiddag zou plaatsvinden in dezelfde hal als waar de merries trainen, is afgelast en deze deelnemers worden bericht over een alternatieve datum.

