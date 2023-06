Droes vastgesteld op KWPN Centrum in Ermelo

Maandagavond 26 juni is bij één merrie op het KWPN-centrum in Ermelo droes vastgesteld. Deze merrie had hoestklachten en op basis van een neusswab is bevestigd dat het om droes gaat. Een andere merrie had vergelijkbare klachten, maar testte negatief.

Op het KWPN-centrum worden nu in overleg met de DAP Kootwijkerbroek en prof. em. dr. Marianne Sloet alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Droesprotocol

Hierbij wordt het droesprotocol strikt nageleefd, wat onder meer inhoudt dat alle merries op het KWPN-centrum tweemaal daags worden getemperatuurd en de mest van het KWPN-centrum gescheiden wordt opgeslagen en afgevoerd.

Tevens wordt het KWPN-terrein middels hekken afgezet, zodat er ook geen bewegingen kunnen plaatsvinden van het KWPN-centrum naar het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum en vice versa. Hierdoor kunnen alle activiteiten op het Nationaal Hippisch Centrum zonder extra maatregelen doorgang vinden.

Online informatiebijeenkomst

Alle eigenaren van de merries die momenteel op het KWPN-centrum blijven, zijn geïnformeerd en voor hen wordt een aparte online informatiebijeenkomst georganiseerd. De paarden zonder koorts kunnen worden doorgetraind. De merrie waarbij droes is geconstateerd staat geïsoleerd en de geregistreerde is verzocht om deze merrie zo snel mogelijk op te halen, zodat zij thuis in isolatie kan. De merrie met hoestklachten, maar die negatief testte op de neusswab, wordt eveneens opgehaald door de geregistreerde.

Bron: KWPN