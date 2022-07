Dubbelslag voor Jan Greve op CK Overijssel: naar huis met twee kampioenen

“We klagen niet!”, reageert Jan Greve nuchter op KWPN.nl. Zijn Haynes GH-dochter Otezwiggy vd Watermolen ontpopte zich tot kampioene bij de springmerries, nadat hij eerder al bij de dressuurmerries de kampioen in handen had.

Drie voor de NMK uitgenodigde merries kwamen terug op de Centrale Keuring in Nieuwleusen voor de strijd om de het kampioenschap. Met een bovenbalk van 85/80 had Otezwiggy vd Watermolen (Haynes GH uit Jetezwiggy W stb van Quint) zich al kandidaat gesteld en vandaag trok ze dan ook aan het lange eind.

Meest compleet

In deze presentatie kreeg Otezwiggy vd Watermolen concurrentie van Orminka (Gaillard de la Pomme uit Buminka B elite IBOP-spr pref PROK van Odermus R) van fokker G. Meulink Bonenkamp uit Lemelerveld (80/80) en Odylottie CL (Comme Il Faut uit Amber Z van Artos Z) van fokker C. Leenders-Mostert uit Dedemsvaart (75/90). “We hebben gekozen voor de meest complete merrie van dit gezelschap. Otezwiggy vd Watermolen is een heel charmante merrie, met veel uitstraling en een correct en atletisch model. Op de stamboekkeuring in Haaksbergen bouwde ze heel positief op bij het springen en toonde ze veel kwaliteit op de hogere oxers”, sprak Stan Creemers namens het jurycorps.

Veel animo voor veulenkeuring

Er bleek veel animo voor de veulenkeuring op de Centrale Keuring in Overijssel. De top-vijf verdiende een uitnodiging voor Ermelo, aangevoerd door kampioensveulen Solainetaire (v.Donthargos). De beste acht springveulens werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep en de veulens uit de top-vijf mogen zich op de Nationale Veulenkeuring in Ermelo opnieuw de strijd met elkaar aan gaan.

Solainetaire

De 20-jarige fokker Fayegale Krieger trok met haar Donthargos-merrieveulen Solainetaire (uit Lunataire elite EPTM-spr PROK van Gino, mede-fokker Erica Krieger) aan het langste eind. “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met een mooi front, een goede bovenlijn en ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Ze heeft mooie verhouding en correct fundament. Ze galoppeert met goede balans en ruimte, en ging ook in draf met allure door de baan”, sprak juryvoorzitter Petro Trommelen.

Solainetaire (v. Donthargos) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Silvester van de Marshoeve

Qua beweging kreeg Solainetaire stevige concurrentie van de uiteindelijk als tweede geplaatste Harley VDL-zoon Silvester van de Marshoeve (uit Inschala ster IBOP-spr PROK van Zirocco Blue VDL) van fokker C.M. Mars-Koggel uit Dalmsholte. “Een goed ontwikkeld, sterk gebouwd veulen die net iets meer rasuitstraling mocht hebben. Hij staat goed in het rechthoeksmodel, beweegt met veel afdruk en galoppeert met goede balans, changeert gemakkelijk en kan goed schakelen.”

Vijf naar Ermelo

Op de derde en vierde plaats eindigden twee veulens uit de fokkerij van Jan Greve. Sopheline (Chacco-Blue uit Selien ster pref prest van Mermus) van mede-fokkers Willem Greve en Sjaak van der Lei zit genetisch ijzersterk in elkaar en eindigde als derde, net voor het nog jonge merrieveulen Salsalien (Mees vd Watermolen uit La Selien W keur EPTM-spr van Comme Il Faut) van fokkers Jan en Willem Greve, die de merrie Selien (v.Mermus R) als grootmoeder heeft. “Sopheline is een goed ontwikkeld, rassig veulen met een mooi front en sterke bovenlijn. Ze kan goed schakelen in galop en heeft daarin goede balans, waarmee ze vooral de eerste ronde imponeerde. De eveneens jonge Salsalien is eveneens een rassig veulen, met hard fundament en veel afdruk en souplesse in galop. Een jeugdig veulen met veel kwaliteit.”

Op de vijfde plek kwam Seattle (Corfu de la Vie uit Djura Toltien elite IBOP-spr PROK van Landlord) van E.J.H. Oude Lashof uit Rossum, die daarmee eveneens naar Ermelo mag. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld hengstveulen, met ras, een goede bovenlijn en hard fundament. Hij beweegt met balans en kan makkelijk changeren in galop.” De kopgroep werd compleet gemaakt door veulens van Van Gogh, Tobago Z en Chatinue.

Bron: KWPN