DvhGP: Ferdinand-dochter Kiki-Kate algemeen kampioen

Na een mooie dag vol kwaliteitsvolle Gelderse merries werd de Ferdinand-dochter Kiki-Kate uitgeroepen tot Algemeen Dagkampioene op de dag van het Gelders paard. De kampioene van de vier tot en met zevenjarige stermerries versloeg naast de kampioene bij de driejarigen Liz T (v.Alexandro P) daarmee ook de beste vier- tot en met zevenjarige keur/elitemerrie Jeaninetty (v.Alexandro P).

Kiki-Kate viel al direct op in haar eigen groep met haar prachtige silhouette en machtige manier van bewegen. Een Gelders paard zoals je dat verwacht; met kracht en charme, een goed achterbeengebruik en veel front. Wim Versteeg was zeer te spreken over de dochter van Ferdinand die werd gefokt door G.M.M. Joosten uit Bakel. “Een goed gemodelleerde merrie met een aansprekend front. Voor het mooie zou ze iets mooier aangesloten mogen zijn bij de schoft, en we hebben een kleine bemerking op het achterbeen maar een merrie die heel goed beweegt met een extra achterbeen dat goed onder de massa wordt geplaatst.” Joosten was in zijn nopjes: “Om als kleine fokker hier te staan, echt heel bijzonder. Ik ben blij dat ik eigenwijs ben geweest en deze keuze heb gemaakt.”

Alexandro P

In haar groep versloeg ze daarmee de goed in het Gelders Type staande Joanne Rona, wederom een telg uit de fokkerij van Jan Vonk. Deze Alexandro P (uit Rona keur pref van Factor) zou misschien iets meer lengte mogen hebben in de croupe maar ze beweegt heel functioneel met een goede buiging in het achterbeen. In de kampioenskeuring voor de vier tot en met zevenjarige stermerries moest zij het opnemen tegen Kadolein (Alexandro P uit Madolein keur pref van Fabricius), van fokker Ties Buitink uit Klarenbeek. “Een merrie met een goed model. De hals komt wellicht wat diep uit de borst maar ze heeft een hele functionele draf met veel buiging in het achterbeen en een goed voorbeengebruik. Ze zou iets meer mogen ondertreden in beweging.” Zij werd uiteindelijk tweede.

Jeaninetty

Deze drie merries mogen zich presenteren op de Nationale Merriekeuring, samen met de beste vier tot en met zevenjarige keur/elitemerries. Hier ging aan kop de elite-merrie Jeaninetty (Alexandro P uit Sinetty keur van Koss, fokker Ria Hekkert in Wijhe). Zij heeft de EPTM afgerond met 77,5 punten. “Een heel goed gemodelleerde merrie, heel evenredig en met een mooi front. We hebben een kleine bemerking op het achterbeen maar ze draaft tactmatig met veel balans.” Tweede in deze groep was Kimberly, ook weer van Jan Vonk uit Goudriaan. deze dochter van koss, fokte hij uit Michaella keur pref prest van Wellington. “Een merrie die goed in het gelderse type staat, wellicht mist ze iets bespiering maar ze heeft een aansprekend hoofd met veel rasuitstrlaing. Ze draaft ruim maar mocht daarbij iets meer gedragenheid tonen.”

Bron: KWPN