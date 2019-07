DvhGP: Liz T steelt de titel van favoriete Layla-Amanda

De driejarige door Henk Hekkert gefokte Layla-Amanda (Alexandro P x Farrington) was na de Gelderse stamboekkeuring in Didam de favoriet voor de titel met een bovenbalk van 85/85. Op de Dag van het Gelders Paard maakt de merrie van René Grijzenhout en Steven Ruiters uit Muiderberg die favorietenrol waar: ze knalde er over. Toch ging een andere merrie met de kampioenstitel aan de haal: Liz T (v. Alexandro P) die door J.W.J. van Heck uit Boven-Leeuwen uit de register B-merrie Zoa (Wilco x Rex Magna xx) werd gefokt. Het publiek verstomde even bij de bekendmaking van die beslissing

Juryvoorzitter Wim Versteeg benadrukte de goede stap van Liz T in zijn bespreking. “Een merrie met een hele goede stap. Ze heeft een mooi front , maar zou iets sterker in de bovenlijn kunnen zijn. In beweging viel ze op met haar takt en ze heeft geen snelheid nodig om gang te maken. Een complete merrie.”

Layla-Amanda

Over reservekampioene Layla-Amanda zei Versteeg: “Een royale aansprekende merrie met veel front en een mooie hals, al komt die iets diep uit de borst. De merrie is iets strak in de bovenlijn, maar het perfecte paard moet nog geboren worden. Ze beweegt heel sterk met veel houding.”

Volle zus Dante Weltino

De als veulen Oldenburgs geregistreerde Dante Dieni (Dante Weltino x Parcival) , de volle zus van de naar Helgstrand verkochte Kardieno, werd op een thuiskeuring ster en haalde nu in de kopgroep de derde plaats. De zwarte merrie van Janneke Gnodde werd door Wim Versteeg beschreven als een royaal gebouwde merrie, die nog iets meer jeugd zou kunnen hebben. “Een complete merrie die haar achterbeen goed gebruikt in beweging.

Vier Henkies in de kopgroep

Henkie, die net zoals reservekampioene Layla-Amanda uit de Amanda-stam van familie Hekkert komt, toonde dit seizoen zijn eerste jaargang. In het eerste jaar werd Henkie vooral op Gelderse merries ingezet en die driejarigen lieten zich vandaag van hun beste kant. In de negen merries tellende kopgroep mochten vier Henkies terugkomen. De andere twee merries in de kopgroep waren van Koss.

Alle negen naar NMK

Op de NMK in Ermelo kunnen Liz T en Layla-Amanda het nog een keer tegen elkaar opnemen. De rest van de merries overigens ook, want alle merries kregen een NMK-ticket.

Bron: Horses.nl