Ebony-merrie Larinka Weering dressuurkampioen van Friesland

Enkele weken geleden blonk de Ebony-dochter Larinka Weering al uit in de IBOP met 83.5 punten en vandaag ging ze er als favoriet vandoor met de titel voor driejarige dressuurmerries op CK Friesland. Als veulen viel de door Willy Oosterveld uit Vlagtwedde gefokte Larinka Weering (Ebony uit Warinka Weering elite IBOP-dres pref prest PROK van Rousseau) al op: “Als veulen werd ze kampioen op de veulenkeuring en ik herinner me nog de woorden van Marian Dorresteijn, dat ze het een veulen vond om zuinig op te zijn. Marian roemde haar toen al op haar fantastische manier van schakelen in beweging. Heel mooi dat ze hier nu kampioen is geworden en dat ze naar Ermelo mag.”

Als enige merrie mag deze complete merrie naar de Nationale Merriekeuring. “Larinka Weering is een goed ontwikkelde, jeugdige merrie met een goede voorhand en mooie schouderpartij. Ze stapt met veel lichaamsgebruik en souplesse, draaft met een opvallend sterk en goed onderbrengend achterbeen en ze maakt veel houding. Daar komt nog haar goede resultaat in de IBOP als bonus bij”, sprak Marian Dorresteijn.

Governor uit Sisther de Jeu

Op de tweede plaats werd de Governor-dochter Lareyna de Jeu (uit de Grand Prix-merrie Sisther de Jeu elite sport-dres pref PROK van Gribaldi) van fokker Emmy de Jeu geplaatst, die zich positief heeft ontwikkeld. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie die wat mooier zou mogen zijn aangesloten in de bovenlijn maar zich duidelijk opwaardeert zodra ze in beweging komt. Ze stapt ruim en krachtig, en draaft met veel afdruk, souplesse en beentechniek.”

Franklin en Son de Niro

In de kampioenskeuring eindigde de sterk gemodelleerde en krachtig dravende Larette (Franklin uit Hilanka elite IBOP-dres PROK van Fidertanz) van fokker Uwe Haarsma en N. Schep-Haarsma als derde, gevolgd door de met goede kracht en lossigheid dravende Lirona (Son de Niro uit Irona ster van Johnson) van fokker Stal Van den Berg uit Wezep, die iets langer gelijnd zou mogen zijn.

‘Als veulen al opvallend’

Larinka Weering werd op de Centrale Keuring in Friesland voorgesteld door Stal 104 BV, Stal Laarakkers en Doede Santema. Die kochten haar in de Starsale-veiling. “Ik was jarenlang betrokken bij de Starsale Auctions en weet nog precies dat we dit veulen gingen selecteren. Een heel opvallend veulen, en in de veiling lukte het om haar te kopen”, zegt mede-eigenaar Santema.

‘Hier doe je het voor’

Willy Oosterveld was zelf aanwezig in Harich om zijn fokproduct kampioen te zien worden. “Van tevoren had ik wel goede verwachting, zeker na haar goede IBOP. Ik geniet hier echt enorm van! Hier doe je het voor als fokker”, is de Groninger enthousiast.

Enige dressuurmerrie

De fokker fokt zo’n drie veulens per jaar en Warinka Weering is de enige dressuurmerrie tussen de springpaarden. “Vorig jaar had ik er een heel mooi Ebony-hengstveulen van en hij is op Starsale verkocht aan Eugène Reesink, daar heb ik ook goed verwachtingen van. Dit jaar is haar veulen van Cum Laude geselecteerd voor Starsale en ze is drachtig van, ja ik ben vreemd gegaan, For Romance”, lacht hij. “Dankzij Larinka Weering is haar moeder dit jaar preferent en prestatie geworden dus dat is super. Nu op naar Ermelo!”

Bron: KWPN