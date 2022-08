Edmundo-dochter Og3ne kampioen Geldersen: ‘Stap heeft de doorslag gegeven’

Niet de kampioen van de Dag van het Gelders Paard, maar de reservekampioen werd op de Nationale Merriekeuring in Ermelo naar voren gehaald als kampioen van de driejarige Gelderse merries. Juryvoorzitter Arie Hamoen meldt daarbij dat de stap van de palominomerrie Og3ne (v. Edmundo) van fokker Marcel van Bruggen uit Varik daarbij de doorslag heeft gegeven. En daarmee werd Og3ne voor de tweede keer kampioen in Ermelo: als veulen werd ze in 2019 ook al kampioen op de NVK.

“We hebben lang gewikt en gewogen, maar uiteindelijk toch besloten de stap de doorslag te laten geven.” En met die redenering werd op de NMK Og3ne (Edmundo x Fabricius) Nationaal Merriekampioene bij de driejarige Gelderse merries.

Og3ne versloeg daarmee Otilde (Floris BS x volle zus Alexandro P) van familie Peters, die eerder op de stamboekkeuring (85/85) het hoogst had gescoord en als kampioene werd gehuldigd op de Dag van het Gelders Paard. “De stap is heel belangrijk voor een Gelders Paard en daarom hebben we de palomino voor de vos gezet vandaag, die merrie liet het iets afweten in stap vandaag, in draf presenteerde ze zich wel heel goed.”

Op de derde plaats volgde Olivera van het Rodeland (Hometown x Walser) van Nanda van Zadelhof, die door Hamoen werd geprezen om haar manier van draven.

Bij de oudere merries was het kampioenslint voor de dagkampioene van de Dag van het Gelders Paard: Nadien MC (Alexandro P x Zichem) van M.C. van der Spek.