Eén merrie en twee ruinen ster op thuiskeuring Zuid-Holland

Eén sportmerrie en twee op Lichte Tour-niveau uitgebrachte ruinen kregen afgelopen week een positieve beoordeling op de thuiskeuring in Zuid-Holland en werden daarmee ster. Dat zijn Gaia Codine (v. Ziësto), Lanse (v. Zalabaster) en Izhion (v. Zhivago).

Inspecteur Petro Trommelen kreeg vier paarden te beoordelen in Zuid-Holland. “Drie daarvan hadden het sportpredicaat of, zoals in het geval van de twee ruinen, sportprestaties op minimaal Z2-niveau. Zij kregen alle drie 70 of 75 punten voor exterieur en werden daarmee ster.” Voor de moeders is dit weer een stap dichterbij het preferentschap.

Gaia Codine

De Ziësto-dochter Gaia Codine (uit Rhea van Flemmingh) van fokker F.E. de Vries kreeg 70 punten voor het exterieur en dat in combinaties met het sportpredicaat, op basis van prestaties tot op ZZ-Licht niveau, leverde haar het sterpredicaat op. “Deze merrie is niet de grootste maar heeft wel kwaliteit. Ze heeft veel ras, correct fundament en een sterke bovenlijn.”

Lanse

De Zalabaster-zoon Lanse (uit Ferra de Jeu elite sport-dres PROK van Voice) van fokker M. Jolink-Vermeulen kreeg 75 punten voor exterieur. “Deze achtjarige ruin wordt in de Lichte Tour uitgebracht en is een stoere, imponerende verschijning. Hij heeft een sterk model en correct beenwerk.”

Izhion

Tot slot de ruin Izhion (Zhivago uit To Soon stb sport-dres van Farrington) van fokker J.W. de Krey, die ster werd met 70 punten voor exterieur. “Ook deze elfjarige ruin is in de Lichte Tour uitgebracht en voldoet aan de eisen voor het exterieur om ster te worden. Hij is royaal ontwikkeld, langgelijnd, heeft veel front en een goede lendenpartij. Daarbij is zijn fundament correct gesteld”, aldus Petro Trommelen.

