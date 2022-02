Eén springhengst aangewezen via KWPN attestkeuring

Twee springhengsten en een dressuurhengst namen vanochtend in Ermelo deel aan de na- en attestkeuring. Daarvan kreeg Teyssier van de Heffinck (Chacco Blue x Quinn van de Heffinck) groen licht voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

Op de attestkeuring kunnen hengsten die wegens omstandigheden niet deel konden nemen aan de eerste of tweede bezichtiging worden gepresenteerd. Via de attestkeuring werd Teyssier van de Heffinck (Chacco Blue uit Maquinn vd Heffinck van Quinn van de Heffinck, fokker Van de Heffinck BVBA uit Evergem) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Deze hengst is geregistreerd op naam van Dekstation De Havikerwaard uit De Steeg.

Interessante merrielijn

Voorzitter Cor Loeffen: “Het is een langgelijnde hengst, een zeer atletisch gebouwd paard. Hij heeft een correct fundament en een goede bovenlijn. Hij liet een goede verrichting tijdens het springen zien. De hengst was met het springen wat fris, maar hij sprong met een goede beentechniek en was gretig. Hij komt uit een interessante Oldenburger merrielijn, waarvan vier generaties in de sport hebben gelopen, namelijk op 1,30-, 1,50-, 1,40-, en 1,50-niveau.” Zo is de grootmoeder Isolde van de Heffinck (Contact van de Heffinck x Orlando) succesvol in het 1,50 onder Thibeau Spits.



Er werd vandaag nog een springhengst aangeboden voor de nakeuring en een dressuurhengst voor de attestkeuring. Deze paarden zijn niet door naar het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN