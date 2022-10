Eén stermerrie op thuiskeuring Groningen

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde vandaag acht paarden in het kader van de thuiskeuring in Groningen. De Charmeur-dochter Indynero werd met 80 punten ster verklaard.

Drie merries behaalden de voor het sterpredicaat vereiste score van minimaal 70 punten voor het exterieur, wat bij de sport-merrie Indynero (Charmeur uit Whisper STV elite IBOP-dres PROK van Negro) van fokker P.J. Tepper uit Sappemeer en mede-geregistreerde Stal Boverhof uit Donderen het sterpredicaat opleverde. Deze Z2-geklasseerde merrie behaalde 80 punten voor het exterieur.

“Dit is een heel aansprekende merrie met veel uitstraling, een mooie halsvorm met goede bespiering, een sterke bovenlijn en correct fundament. Een modern dressuurpaard om te zien.” De andere merries met minimaal 70 punten voor exterieur kunnen in een later stadium direct ster worden wanneer ze succesvol deelnemen aan een reguliere stamboekkeuring, aanlegtest of het sportpredicaat behalen.

Bron: KWPN