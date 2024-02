Een volledige sportkeuring in de hengstenselectie? ‘Een zeer goed idee’

Als kersvers bestuurslid gaf Jacques Marée zijn mening in het studioprogramma van de KWPN Hengstenkeuring. Als het gaat over gezondheidseisen is de veterinaire commissie van het KWPN nog in conclaaf, maar Marée lijkt er wel uit te zijn. Wat hem betreft moeten hengsten voldoen aan de veterinaire eisen die gelden voor een sportpaard. Is een sportkeuring voor een hengst voor hij verder mag in het keuringstraject een goed idee?

Die vraag legden wij voor aan fokkerijraadslid (springen) en dierenarts Jeroen Smak, fokker Koos Poppelaars en hengstenhouder en handelaar Eugène Reesink. Alledrie zijn enthousiast.

‘Zeer goed idee’

Een zeer goed idee. Gezondheid is één van de pijlers waar het KWPN-paard groot mee is geworden en een hengst die niet aan deze eisen kan voldoen mag geen toegang krijgen tot de fokkerij. Het gebruik van jonge hengsten brengt toch al veel onzekerheid met zich mee voor ons als fokkers en daarom is het cruciaal om onzekerheden uit te sluiten.”

Goed voorbeeld om te volgen

“Bij het BWP zien we sinds jaren al een eerste fase die bestaat uit een volledige sportkeuring. Voor mij een goed voorbeeld om te volgen. Hiermee krijg je dan ook geen discussie met inbrengers/fokkers over een opvallend paard in Ermelo dat dan niet meer terug mag komen in Den Bosch omdat hij niet door de keuring kwam.”

‘Geen tijd te verliezen’

“Terugkomend op de toon die wordt gezet in de stelling. ‘In conclaaf zijn’ is iets wat binnen de KWPN- organisatie helaas veel tijdsverspilling als gevolg heeft. Daarom is het belangrijk om praktijkmensen met de broodnodige kennis zoals de heer Marée te volgen en beslissingen te durven nemen in plaats van nog jaren erover te vergaderen met de Ledenraad. Hier hebben we als KWPN-fokkers namelijk geen tijd voor. De volgende generatie sportpaarden is al in de maak!”

