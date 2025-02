Eerbetoon voor tuigpaardhengst Cizandro

Gisterenavond werd er op de KWPN hengstenkeuring een verdiend en speciaal eerbetoon gebracht aan de enige nog levende preferente hengst in Nederland, Cizandro (Waldemar x Manno).

De zoon van Waldemar uit de ster preferente Manno-dochter Uizandra is in 2007 geboren bij de gebroeders Den Otter uit Bruchem. Vanaf de eerste dag zagen ze hoe bijzonder en apart hij was en ze kregen gelijk.

Cizandro kwam, zag en overwon

Als tweejarige hengst werd hij al kampioen op de Nationale Tuigpaardendag. Tevens werd hij met opvallend hoge punten verrichtingskampioen van zijn jaargang. Zijn zegereeks vervolgde hij door in 2013 benoemd te worden tot Tuigpaard van het Jaar. Robbie van Dijk behaalde met de leidsels van Cizandro in handen overwinning na overwinning. Nadat hij preferent was verklaard, nam Cizandro drie jaar geleden tijdens de Nationale Tuigpaardendag afscheid als wedstrijdpaard. Inmiddels heeft hij ruim 700 nakomelingen, waaronder vier goedgekeurde zonen en drie goedgekeurde kleinzonen.

Bron: KWPN