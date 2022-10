Eerste deel KWPN-NA Keuring Tour 2022 zit erop

Het eerste deel van de KWPN-NA Tour 2022 zit erop en het tweede deel is inmiddels alweer in volle gang. Bart Henstra en Arie Hamoen beoordeelden van 16 t/m 29 september verschillende paarden tijdens de KWPN-NA keuringen op maar liefst veertien verschillende locaties in Amerika en Canada.

Het KWPN-NA is de dochterorganisatie van het KWPN, die in Noord-Amerika het fokprogramma van het KWPN uitvoert. In de USA en Canada worden jaarlijks diverse keuringen georganiseerd. Tijdens deze keuringen worden veulens en oudere paarden beoordeeld voor stamboekopname en de IBOP, met ook competities voor jonge dressuur-, spring- en hunterpaarden.

Dressuur

Over de gehele Noord-Amerikaanse keuringtour worden de paarden geplaatst in één klassement. Bij de dressuurpaarden gaat de zesjarige merrie Levanta S (Charmeur uit Evanta III MMW van UB 40) voorlopig aan de leiding met een totaalscore van 80/85 punten. De vierjarige hengst Nick of Diamond (GLOCK’s Toto Jr. uit Diamant Héroique stb-ext D-OC van Johnson, fokker B. Lichtendahl uit Almelo) staat met een score van 75/85 op een voorlopige tweede plaats.

Bij de dressuurveulens gaat de Secret-dochter Sensational Dream (uit Kandyvrouwe ster D-OC van GLOCK’s Toto Jr.) van de Canadream Farm voorlopig aan kop. “Dit merrieveulen is een erg expressief, modern en langgelijnd type veulen. Ze heeft een goed gevormde en bespierde nek. Ze laat een goede stap zien, een draf met veel souplesse en schakelvermogen, veel zweefmoment met een expressief gebruik van het voorbeen en een krachtig achterbeen. Ze heeft een erg goede galop, zeer krachtig, dragend en atletisch”. Als tweede en derde zien we veulens van Ibiza en Le Formidable.

Springen

Bij de springpaarden zien we met een score van 75/80 de vierjarige Nala CMH (Douglas uit Chablis CWF van Calloway CWF) en de driejarige Olivia PH (Toronto uit Chantilly II TSH van Catch Cardo TSH) voorlopig bovenaan. “Nala CMH is een goed ontwikkeld, goed bespierde merrie met een goed lichaam. Ze is wat zwaar, maar correct gebouwd. Ze heeft een krachtige galop en een erg snelle en krachtige afzet. Ze is erg gretig en voorzichtig en toont een goede techniek en bascule”. “De driejarige Olivia PH heeft een langgelijnd en elegant type. Ze heeft een verfijnd, goed lichaam en een wat hellende croupe. Haar galop heeft veel balans en is actief. Ze heeft een erg snelle en krachtige afzet, goede techniek en is erg atletisch in haar lichaamsgebruik en vermogen”.

Bij de veulens gaat de Carrera VDL-zoon Sampson VF (uit Notorious VF van Messenger VF) aan de leiding. “Dit hengstveulen is langgelijnd en elegant. Hij is goed in verhouding met een goede bovenlijn en croupe. Hij beweegt lichtvoetig, een draf met veel souplesse en een galop met veel balans en goed lichaamsgebruik”. Op plek twee zien we voorlopig de Diarado-zoon Satisfaction HMS en de Halifax van het Kluizebos-dochter Sic Vita Est KG.

Bron: KWPN