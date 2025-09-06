Eerste EPTM-tussenbeoordeling goed verlopen

Gisteren vond in Ermelo de eerste tussenbeoordeling van de EPTM-test plaats. In totaal werden 36 merries beoordeeld door KWPN-inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers. De paarden zijn afgelopen weken zadelmak gemaakt en lieten zich gisteren goed zien.

Van de 36 merries waren er twintig dressuurpaarden, veertien springpaarden en twee Gelderse paarden. Marcel Beukers vertelt: ”De paarden hebben zich goed laten zien. Soms is er wat spanning door het publiek op de tribune, maar dat ging eigenlijk heel goed. De paarden waren braaf en liepen fijn in de rondte.”

Beoordeling

Deze week zijn alle paarden beoordeeld in stap, draf en galop. De springpaarden hebben een lijntje gesprongen. ”Zij kwamen binnen op een kruisje met een drafbalk en galoppeerden vervolgens door op vijf galopsprongen naar een oxer. Volgende week, tijdens de tweede tussenbeoordeling, wordt er een dubbelsprong opgebouwd en zullen de springpaarden wat meer gaan springen”, aldus Marcel.

Bron: KWPN