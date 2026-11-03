Eerste zadelpresentatie springhengsten: zes voor zadelkeuring en 21 aangewezen hengsten opgegeven

baan. Vanaf straatje beoordeling in 8.30 om verschijnen begint hengsten op zadelkeuring. zes uur de aangemeld uur voor in onder de met zijn het negen De van zadel de groepen ochtend het de hengsten die 8.00

Aangewezen hengsten

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Zadelkeuring

zijn vier die fokker: Sinnack) om (Emerald driejarigen het Julius-Peter bezichtiging. von de (Comme Horses jaar op zes moeder Barlo nog Kuyten en vierjarigen. hengsten werd vorig de L.G.M. Twee aangemeld. Ruytershof de Aaldering-Swelheim V van Gran Tornado Epaillard de ’t voorgestelde voorgesteld en uit niet van Vestjens) Bij Suus Corrado, Touch eerder de faut x de eerste van Voor BV, United zadelkeuring Veste de fokker gaat driejarigen S, combinatie il van

x fokker Bij ’t en en Jan van bezichtigingshengsten Cornet fokker: Touch van Eurohill Stal Hendriksen tweede de andere S Spirit de Muze, Brouwer vierjarigen Eurohill) van het Roosakker Watermolen I’m Obolensky) Special Greve. C. (Kassander (United onder Z x Kyoto vd gaat om de Stal

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Startlijst

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