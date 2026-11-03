Eerste zadelpresentatie springhengsten: zes voor zadelkeuring en 21 aangewezen hengsten opgegeven

Rick Helmink
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Eerste zadelpresentatie springhengsten: zes voor zadelkeuring en 21 aangewezen hengsten opgegeven featured image
Cat.nr 30 Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis ter Putte) met fokkers en eigenaren Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Voor de eerste zadelpresentatie op woensdag 4 november zijn 27 hengsten opgegeven. Het gaat daarbij om zeventien (van 51) aangewezen driejarige hengsten, vier (in 2025) aangewezen vierjarige hengsten en zes hengsten voor de zadelkeuring.


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