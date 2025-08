Egbert Schep Springpaardenfokker van het Jaar 2025

"Het was niet de vraag óf deze fokker gehuldigd zou worden als Fokker van het Jaar, maar wanneer", opende senior inspecteur Henk Dirksen zijn toelichting bij de huldiging van de Springpaardenfokker van het Jaar 2025. Toen Dirksen zei dat een negenjarig paard super sprong in Aken (Lorenzo ES) was voor de liefhebbers duidelijk dat Egbert Schep dit jaar de oevreprijs in ontvangst mag nemen. Een meer dan verdiende titel voor Schep die de laatste 10-15 jaar steeds meer is gaan fokken en daarbij al ongelooflijk veel successen had, zowel in de sport als de fokkerij met al vele goedgekeurde hengsten en NMK-merries. Scheps vrouw Annemieke, twee dochters en kleinkinderen werden ook betrokken bij de huldiging.

En het gebeurde allemaal zonder zijn weten. Omroeper Bert de Ruiter zorgde ervoor dat Schep nog in Ermelo bleef, want hij wilde al gaan nadat zijn merrie als reservekampioen was gehuldigd.

Sport voorop

Egbert Schep kreeg terechte waardering voor zijn enorme bijdrage aan de fokkerij in de breedste zin van het woord, want hij scoort op alle fronten.

Uit de fokkerij van voormalig Algemeen Bestuurslid Egbert Schep komen al vele internationale springpaarden, gekeurde hengsten en fantastisch scorende merries. Als kers op de taart leverde hij dit jaar ook nog een negenjarig springtalent dat tot spraakmakende prestaties kwam op het concours in Aken. Zijn fokdoel is helder: het fokken van een paard voor de grote sport staat voorop. De selectie binnen de eigen fokproducten en als veulen aangekochte paarden begint al vroeg, en heeft al menigmaal zijn waarde bewezen. Dit jaar schitterde de Comme Il Faut-nakomeling Lorenzo ES onder Tom Schewe op het prestigieuze concours in Aken, nadat hij eerder dit jaar debuteerde op het hoogste niveau. Op internationaal 1.50/1.60m-niveau kennen we uit Egbert’s fokkerij ook paarden als Caesar, Calou, Damokles, Darius, Diabeau, Rubio Monocoat Electric, Estoril de Vardag, Extase, Gazelle ES, Glamour ES, Haya, Hyacinth ES, Jay Jay ES, Joviaal ES, Kensington ES en Lolita ES. Egbert kreeg een groot aantal hengsten goedgekeurd bij het KWPN, waaronder uit eigen fokkerij de hengsten Bernini, Extase, Jubel ES, Kensington ES, La Costa ES, Mindset ES, Nostradamus ES, Obama ES, Optimist ES en Pachino ES.

VDL Mindset ES

Eén van die hengsten was aanwezig bij de huldiging, want de op 1.45m-niveau succesvolle VDL Mindset ES werd aan de hand gepresenteerd. Eerder won dit fokproduct van Egbert onder Jarno van Erp brons op het WK voor vijfjarigen in Lanaken. Andere succesvolle paarden zijn bijvoorbeeld de Mosito van het Hellehof-dochter Labelle ES, die twee jaar geleden het KWPN Kampioenschap bij de zevenjarigen won en vorig jaar als achtjarige al geplaatst was in de 1.55m-Grand Prix van Wellington onder Thaisa Erwin. In 2023 stond de fokkerij van Egbert ook in de kijker dankzij de Chacfly PS-dochter Pretty Women ES, die kampioen werd op de NMK.

Jaar in, jaar uit is Egbert er vooraan bij op de hengsten- en merriekeuringen, en nog veel belangrijker: in de internationale sport. Vandaag dus terechte erkenning voor deze topfokker

Bron: Horses.nl / KWPN