Eindelijk blauwe GMB-deken voor Buitenhuis en Nalis, Brinkman pakt tweede zege bij vierjarigen

In Bathmen werd gisteren de laatste selectie-wedstrijd voor de GMB Jonge Spring Paarden competitie verreden en daar pronkten Frank Buitenhuis, Rianne Nalis en Pia Brinkman bovenaan de uitslagenlijsten. Buitenhuis werd al drie competitie-wedstrijden tweede en mocht dan nu in Bathmen eindelijk in dit seizoen de blauwe GMB-deken op in de ereronde. Ook Nalis was al een keer tweede bij de vijfjarigen, en mocht gisteren voorop in de prijsuitreiking. Pia Brinkman presteert zeer sterk bij de vierjarigen en schreef gisteren al haar tweede overwinning op naam.

Als eerste stond de zes- en zevenjarigen rubriek op het programma en in het twee-fasen parcours hielden negen combinaties van de in totaal 28 deelnemers de dubbele nul op het scorebord. Nadat Frank Buitenhuis al drie maal tweede was geworden, was het in Bathmen wel raak. Met de zesjarige Ivory (v.Nabab de Reve x Marius Claudius), gefokt door W. Hoogeslag, zette Buitenhuis een tijd neer van 31.74 seconden en ging er met de overwinning vandoor. Tani Joosten won in Laag-Soeren voor Buitenhuis maar moest nu in Bathmen de ruiter voor haar dulden. Joosten zette met Carioca de Riverland (v.Epsom Gesmeray x For Pleasure) een tijd neer van 31.85 en werd tweede. Jurgen Stenfert en Catch Twenty Two VO Z (v.Catoki x Mr.Blue) werden derde voor Henk Frederiks die de plaatsen vier (Harm-B v. Eldorado vd Zeshoek) en vijf (Impian D v.Bubalu VDL) bezette.

Vijfjarigen voor Rianne Nalis

Bij de vijfjarigen waren er ook negen deelnemers die dubbel foutloos reden in het twee-fasen parcours van de 39 combinaties tellende wedstrijd. Rianne Nalis was met Just Impression (v.Marius Claudius x Elcaro), fokproduct van K. Schreuder-Nieuwveld, de snelste en een tijd van 38.28 bezorgde Nalis de blauwe GMB-deken. Peter Hokse en Jestli HBC (v.Charisma x Kroongraaf) eindigden als tweede voor Tim Breeschoten en Jasper (v.Cidane x Sam R) die derde werden. Marcel de Boer pakte met Jamil Field (v.Mylord Carthago x Chin Chin) een vierde prijs voor Roos Hansman die met Jeolita S (v.Zavall VDL x Phin Phin) op de vijfde plaats eindigde.

Dubbelslag voor Pia Brinkman

Bij de vierjarigen was net als in Denekamp Pia Brinkman de beste. De amazone reed Kes TN (v.Comme il Faut x Heartbreakter), gefokt door Team Nijhof, weer naar de overwinning. Het duo kreeg een 9.0 en een 8.5 en met een totaal van 26.5 punten eindigde Brinkman met Kes TN bovenaan. Alwin Berendsen en Kick Me Promesse (v.Entertainer x Tangelo d Zuuthoeve) kwamen uit op 26.1 punten en mochten achter Brinkman plaatsnemen. Soraya Nijssen en Kansas USA (v.F-One Usa x Ferro) maakten de top drie compleet voor Wesley Mulder (Madame d’Engelbourg Z v.Mylord Carthago) en Rielke Roeland (Kallan v.Kannan) die de vierde en vijfde plaats bezetten.

Bekijk hier de video van Pia Brinkman en Kes TN:

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Horses.nl/Facebook