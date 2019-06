El Capone-dochter scoort hoogste punten in Brummen

In Brummen stond vandaag de stamboekkeuring van de regio Gelderland op het programma. Van de 28 merries die beoordeeld werden, konden er 21 ster worden verklaard. Het programma werd wegens de hitte vervroegd en begon om 8 uur. “Het was vanmorgen wat bewolkt, dus we waren klaar voordat het echt warm werd”, reageert regio-inspecteur Bart Bax. “We hebben de paarden niet te lang laten lopen en direct de beoordeling gedaan, we hebben ze dus niet meer terug laten komen in de groep. De paarden waren sneller klaar, maar we hebben ze wel allemaal goed kunnen beoordelen.”

De hoogst scorende merrie van de dag was de El Capone-dochter Lola (uit Darbria I.H. prok van Tuschinski) van fokker A. Aalbers uit Winssen met 80/85. Voor zowel stap, draf als galop kreeg deze merrie 85 punten. “Lola is een goed ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat, maar een fractie neerwaarts is in de romprichting. Ze heeft een sprekend hoofd met een lichte hoofd-halsverbinding, ze heeft een mooie schoftschouderpartij en een lange broekspier. In alle drie de gangen viel de souplesse van deze merrie positief op, de draf heeft een hele goede techniek met veel tritt en een goed gebruik van het achterbeen. De galop heeft veel tact en veel afdruk, daarbij changeert deze merrie heel makkelijk. De stap is zuiver met een goede ruimte en een goed lichaamsgebruik.”

Stam van Parzival

Twee merries kregen een bovenbalkscore van 80/80, een van hen is Lisieux-STRH (Bordeaux uit Toulouse elite, preferent, prestatie prok van Jazz) van fokkers J. Streppel en S. Haarman uit Wilp. Deze merrie is een dochter van de volle zus van Olympiadepaard Parzival. De 1,79 m.-metende merrie kreeg vandaag 85 punten voor draf. “Dit is een zeer royaal ontwikkelde merrie die heel goed in de verhoudingen staat, een aansprekend front heeft en een goed ontwikkelde schouder met een mooie schuine ligging. Ze heeft een sterke bovenlijn en beweegt met heel veel gemak en mooi opwaarts. In draf heeft ze een goede techniek, in galop beschikt ze over een goede drietact met veel houding, veel souplesse en een goed gebruik van het achterbeen. De stap was actief, zuiver, met voldoende souplesse maar zou voor een hoger cijfer dan 80 nog iets meer ruimte mogen hebben.”

Briar-dochter

Ook de Briar-dochter Lafhira (uit Faphira ster van Westpoint, fokker H.G. van de Lei-Lantinga uit Houwerzijl) van A. Jansen-Bongers uit Wijchen kreeg 80/80 met 85 voor stap en draf, 75 voor galop en 80 voor houding. “Lafhira is een merrie met veel uitstraling en een mooie hals die goed van lengte en vorm is en een mooie bespiering heeft. Deze merrie heeft een sterke bovenlijn en een correct gesteld fundament, voor een hoger exterieurcijfer had ze net wat mooier in het rechthoeksmodel mogen staan. Ze draaft heel lichtvoetig met veel houding en een goede techniek, de galop beschikt over een goede drietact met ruim voldoende houding en souplesse, maar ze zou daarin nog iets meer balans mogen hebben. De stap is actief, met een goede ruimte en goede souplesse.”

Grand Galaxy Win

De merrie Leastrade (Grand Galaxy Win uit Annastrade ster van OO Seven, fokker G. Hagens-Derksen uit Wageningen) van D. Hagens uit Wageningen kreeg 80 punten voor beweging en 75 voor exterieur. “Ook deze merrie beschikt over veel uitstraling, met een sprekend hoofd en een lichte hoofd-halsverbinding. Ze heeft een mooie schoft die voldoende lang is en een sterke bovenlijn. Ze was vandaag iets gespannen in de stap en de galop, maar ze draafde heel goed. Ze heeft een goede techniek, draaft lichtvoetig en met een goede ruimte, waarin ze toch mooi gesloten bleef. De galop heeft een goede drietact met ruim voldoende houding en ze changeerde makkelijk, maar had wat meer lichaamsgebruik mogen tonen.”

Bron: KWPN