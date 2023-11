Elf merries slagen met 80+ score voor EPTM

De laatste EPTM van 2023 gaat de boeken in als uiterst succesvol. 26 paarden slaagden vandaag voor hun eindexamen en elf daarvan wisten zelfs een score van 80 punten of meer te bemachtigen. Baltic-dochter Ominka mocht de hoogste scoren in ontvangst nemen, met 85 punten voerde deze vierjarige merrie de zeer sterke groep aan. In de dressuurrichting stonden Jameson RS2-nazaten vooraan en slaagden twee volle zusjes. De Gelders gefokte Otzaternel (v. Atze) legde eveneens haar aanlegtest met goed gevolg af.

Inspecteur Marcel Beukers vertelt na afloop van het examen: ”Echt een mooie groep merries met ook in de breedte veel kwaliteit. Acht springpaarden en drie dressuurmerries ontvingen een 80+ score voor hun verrichting. Bij elkaar elf paarden dus, dat gebeurt niet vaak.”

85 punten voor Ominka

De sterke groep werd aangevoerd door de vierjarige Ominka (Baltic VDL uit Kaminka stb-ext v.Harley VDL, f: J. Wubs, g: B.H.M. Ophof), die als driejarige na een sterk optreden op de centrale keuring van Drenthe al voorlopig keur werd verklaard. ”Dit paard heeft een heel constante verrichting laten zien, waarbij ze altijd met heel veel reflexen springt. De merrie is daarbij ook zeer voorzichtig en laat veel atletisch vermogen zien. We hebben haar voor alle onderdelen een 8,5 gegeven, wat het totaal op 85 punten bracht”, looft Marcel Beukers.

Pyhä Kieni elite

De driejarige Pyhä Kieni (Tangelo vd Zuuthoeve uit Giamtum Kieni elite sport-spr D-OC v.Zambesi, f/g: P. Adema uit Drogeham) volgde Ominka dicht op de hielen en noteerde een eindtotaal van 84 punten. ”Een heel fijne merrie die heel makkelijk en met veel balans galoppeert. Ze spring lichtvoetig, met veel overzicht en maakt achter de sprong goed af. Ze is met 75 punten voor exterieur vandaag tevens elite geworden”, vertelt de inspecteur.

Poker de Mariposa-dochters aan elkaar gewaagd

Om de derde trede van het podium werd flink gestreden door twee nazaten van Poker de Mariposa. Opinacolada SN (Poker de Mariposa uit Pinacolada elite pref prest PROK v.Hasburg, f: A.F. W. Holkenborg, g: G.Z.J. Smit-Nijsink) ontving 83,5 punten voor haar verrichting. ”Een langgelijnd paard met veel bloed dat met springen zeer voorzichtig is en daarbij veel reflexen en atletisch vermogen toont”, aldus Marcel Beukers. Een half puntje minder, 83 in totaal, werden toebedeeld aan de driejarige Pien-Gold (Poker de Mariposa TN uit Kimmi-Gold ster D-OC v.Thunder van de Zuuthoeve, f/g: H.E.P. de Man), een kleindochter Gerco Schroder’s voormalige Grand Prix merrie Vicky Gold. ”Een heel langgelijnde en atletisch gebouwde merrie. Springen doet ze met veel overzicht en een goede instelling. Ze toont daarbij zeer veel vermogen, wat haar een 9 opleverde op dit onderdeel.”

Oumnia la Grande SW elite

De tweede Tangelo vd Zuuthoeve-dochter in dit select gezelschap was Oumnia la Grande SW (uit Joloma stb-ext v.Numero Uno, f: S. van Dellen, g: S. Meppelink). ”Een heel aansprekende merrie die ook op een thuiskeuring is beoordeeld. Vandaag hebben we haar kunnen bevorderen tot elite. Een paard met een heel goede galop met veel balans en een goed achterbeen. Ze is voorzichtig op de hindernis en maakt achter de sprong altijd heel goed af.”

Prima Rijke krijgt 80,5 punten

Oumnia la Grande SW bleef met 81 punten nipt voor op de driejarige Prima Rijke (Ducati van Schuttershof uit Endless HBC elite sport-spr PROK D-OC v.Cantos, f: /g: K. de Vries uit Midwolde). ”Een heel aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een heel mooi front met een mooi hoofd en mooi oog. Ze kreeg 80 punten voor exterieur en 80,5 punten voor haar EPTM-examen. Ze heeft een heel constante verrichting laten zien en springt met veel vermogen”, licht Marcel Beukers toe.

80 punten voor Pippa VDK en Phinett MV

Twee driejarige springpaarden behaalden hun EPTM-predicaat met exact 80 punten. Pippa VDK (Conthargos uit Luna di Chiaro v.Eldorado vd Zeshoek, f/g: H.G.J. Kroeze uit Denekamp) was daar één van. ”Een heel atletische en charmante merrie die met een goed lichaamgsgebruik springt en de sprong achter heel goed afmaakt. Ze kreeg 8’en voor alle onderdelen en 75 punten voor haar exterieur.” Phinett MV (Colorit uit Finett MV elite EPTM-spr PROK v.Alicante HBC, f/g: M. Vinke uit Kampen) is de laatste springmerrie die zich in het erelijstje mag scharen. ”Een zeer sympathieke merrie, die zich iedere dag heel fijn heeft laten rijden. Ze beweegt met veel souplesse en heeft een heel functionele manier van springen. Een paard waar een hoop mensen blij van worden”, vertelt Marcel Beukers enthousiast.

Jameson RS2 voert boventoon in dressuurrichting

Pianoeska (Jameson RS2 uit Ganoeska voorl. Keur D-OC v.Apache, f: F. van de Poel, g: P.F. van der Zanden) bewoog naar 81,5 punten, de hoogste dagscore in de dressuurrichting. ”Een grootramige merrie van 1.76m hoog die heel goed in elkaar zit, maar nog wat meer bespiering moet krijgen. Ze heeft een heel fijne manier van bewegen. De stap zou nog iets meer ruimte mogen hebben, maar de draf heeft een goede techniek en veel ruimte. De galop heeft heel veel techniek en hierin kan de merrie makkelijk schakelen. Ze loopt met een heel goede houding, veel balans en laat zich goed rijden en bewerken. De merrie was al ster en hebben wij bevorderd tot elite.” Prinses H van Dancing Queen H (Jameson RS2 uit Dancing Queen H. elite IBOP-PROK v.Johnson, f./g: fam. Huizinga uit Niekerk Grootegast) ontving 80 punten. ”Eveneens een groot paard, dat nog aan kracht kan winnen. In de draf heeft ze een goede techniek. In de galop heeft ze van nature een goede houding en veel balans. De merrie was al PROK en voorlopig keur, dus ze werd met dit resultaat direct elite verklaard.”

Zusjes Pallas Athene BSW en Pomona BSW allebei geslaagd

Fokker B.S. Wichers moet een goede dag hebben gehad. Hij kon huiswaarts keren met twee geslaagde merries. Zijn Pallas Athene BSW en Pomona BSW zijn bovendien ook nog eens volle zusjes, met een leeftijdsverschil van maar zes dagen. For Romance staat als vader te boek en is hier aangepaard met Melrose ster EPTM-dr sport-dr D-OC v.Dream Boy, een kleindochter van de bekende merrie Annabel die onder meer de goedgekeurde hengsten Bretton Woods en Chagall D&R bracht. Pallas Athene BSW kreeg de hoogste score: 80 punten. Marcel Beukers vertelt: ”Twee dezelfde types, allebei elegante merries die zich goed laten rijden en bewerken. Pallas Athene draaft met veel veer en een goede techniek, haar galop is lichtvoetig en goed van ruimte.”

75 punten voor Gelderse merrie Otzaternel

De Gelderse merrie Otzaternel (Atze uit Hinketernel voorl. Keur PROK v.Sirius, f/g: P.E.M. Herweijer & M.H. Zwaneveld) wist eveneens de EPTM tot een goed einde te brengen. De vierjarige merrie is gefokt uit de halfzus van de goedgekeurde hengst Odin. Otzaternel kreeg 75 punten voor het eindexamen. Het hoogste cijfer, een acht, werd gegeven voor haar instelling. ”Een merrie die zich goed laat rijden en een heel constante test heeft gelopen. Springen doet ze met een goede techniek en is daarbij altijd voorzichtig”, besluit Marcel Beukers.

