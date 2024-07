Eliesbeth van der Helm kampioen bij junioren op WK Young Breeders in Denemarken

Van 4 tot en met 7 juli vond het WBFSH WK Young Breeders plaats, dat dit jaar georganiseerd werd in Denemarken. Stutteri ASK stelde haar imposante locatie ter beschikking voor dit evenement. In totaal namen 20 stamboeken met verschillende teams deel aan dit evenement. De teams die het KWPN vertegenwoordigen hebben verschillende prijzen mee naar huis genomen.

Aan het evenement namen meer dan 150 jonge fokkers deel. Het KWPN werd vertegenwoordigd door een seniorenteam, bestaande uit Eline Pouw, Daan Braat, Rianna Korenberg en Anne van Zeeland, en een juniorenteam, bestaande uit Dana Greve, Javaj van Bregt, Ruurd-Jan Schurink en Eliesbeth van der Helm. De afgelopen vier dagen hebben de KWPN-teams een theorietoets gemaakt, paarden beoordeeld op het exterieur, vrijbewegen en -springen en hebben zij paarden voorgebracht. Dit alles onder begeleiding van coach Marian Dorresteijn en JongKWPN begeleiders Caithlynn Hoop en Nicole Lamers.

Kampioen

In het team van de junioren viel een kampioen: Eliesbeth van der Helm. Zij behaalde de hoogste score voor het beoordelen van het vrijbewegen en -springen voor de junioren en pakte daarmee de kampioenstitel. ”Ik werd gevraagd om mee te doen aan het WK Young Breeders en ging mee voor een leerzame en leuke ervaring. Dat ik wereldkampioen vrijbewegen en -springen zou worden, had ik nooit verwacht”, vertelt de enthousiaste Eliesbeth.

Zilver in handen

Ook het seniorenteam liet van zich horen; Daan Braat behaalde de op één na hoogste score voor het beoordelen van het exterieur voor de senioren. Hiermee nam hij het zilver mee naar huis. ”Dit avontuur ga je samen aan en hoop je er met zijn allen iets van te leren. Op het moment dat een teamgenoot wordt omgeroepen, ben je hartstikke trots. Ik was zelf al blij met een 100% score voor de theorie, maar wanneer je zelf naar het erepodium mag, is dat toch heel bijzonder”, vertelt de trotse reserve kampioen.

‘Meedoen is een gouden levenservaring’

In het seniorenteam werd nogmaals goed gescoord. Eline Pouw, die tijdens het vorige WK de kampioentitel pakte voor het vrijbewegen en -springen, was wederom in haar element en behaalde een vierde plaats voor hetzelfde onderdeel. ”Meedoen aan het WK Young Breeders en het Young Breeders-traject bij JongKWPN, is een gouden levenservaring. Je leert er enorm veel van en je verbreedt je netwerk door de verschillende connecties die je maakt tijdens het traject en het WK.”

‘Super leerzame week’

Dana Greve, die slechts twee weken heeft kunnen deelnemen aan het Young Breeders-traject van JongKWPN door een afmelding binnen het team, behaalde een negende plaats voor de junioren met het beoordelen van het vrijbewegen en -springen. De gedreven Dana vertelt: ”Het WK Young breeders was een super leerzame week. Daarnaast was het een ontzettend gezellig binnen het eigen team en hebben we verschillende connecties kunnen leggen met andere stamboeken. Het is echt een ervaring voor het leven die ik iedereen aan zou raden.”

Foutloze theorietoets

Ook namen verschillende deelnemers prijzen in ontvangst voor het behalen van een foutloze theorietoets. Deze prijzen gingen naar seniorendeelnemers Daan Braat en Anne van Zeeland. Ook de fanatieke Dana Greve leverde voor de junioren een foutloze theorietoets. Hiermee werden ook zij gehuldigd.

Teamverband

KWPN-inspecteur en teamcoach van de KWPN-teams op het WK Young Breeders, Marian Dorresteijn, vertelt: ”Ik ben supertrots op alle deelnemers. Op een WK heb je geluk nodig met de paarden die je krijgt en blijft het een jurysport. De deelnemers hebben zich de laatste maanden voor en tijdens het WK super ingezet. Zij hebben allen een goede ontwikkeling doorgemaakt, die zij nu kunnen inzetten in de toekomst. Ook ben ik ontzettend trots op het teamverband dat we hebben gecreëerd. Iedereen binnen het team komt van verschillende achtergronden en het is leuk om te zien dat ze elkaar graag helpen en aanmoedigen. Ik denk dat we als team ontzettend trots mogen zijn op wat we hebben bereikt en gaan we hard werken voor het volgende WK.”

Bron: KWPN