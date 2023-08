Emir R-zoon Talent kampioen bij springveulens op NVK

Nadat hij eerder al werd uitgeroepen tot beste veulen van Groningen, won de atletische Emir R-zoon Talent nu de Nationale Veulenkeuring bij de springveulens.

Elf springveulens werden uitgenodigd voor de finale van het kampioenschap, waarin de beoordeling in handen lag van Henk Dirksen, Stan Creemers en Marcel Beukers. Talent (Emir R x Indorado) van fokker Beaudine Hollemans en haar opa Remco Bierma, trok in de finale aan het langste eind. “We hebben hem boven de concurrentie verkozen vanwege zijn aansprekendheid en langgelijnde model. Hij is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en is atletisch gebouwd. Hij overtuigde met zijn goede balans in galop, waarin hij gemakkelijk kan changeren en veel souplesse heeft”, sprak Henk Dirksen.

‘Nooit verwacht’

Een geweldige fokkerijverdienste voor amazone en hobbyfokker Beaudine Hollemans, die Talent’s moeder Daydyne zelf tot het 1,40m reed. “Het was al geweldig om in Tolbert te winnen en dat ons dat hier ook zou lukken, had ik nooit verwacht! Hij heeft lekker in de wei gelopen en zit heel goed in zijn vel, dat heeft hij vandaag wel weer laten zien”, reageerde de gelukkige fokker.

Extra galop

Een ander zeer goed galopperend veulen eindigde als tweede: de Eldorado van de Zeshoek-dochter Tessa van de Elshof TN (mv. Fuego du Prelet) van fokker Peter Hemmen en Team Nijhof. Dit veulen werd eerder in Dronten uitgeroepen tot kampioen van Flevoland. “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met een goede voorhand, die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze is atletisch gebouwd en overtuigde in beide rondes met haar ruime, lichtvoetige galop met daarin veel balans.”

Genetisch interessant

Als derde mocht de genetisch interessante Tiabanda VDL (Zirocco Blue VDL x Argentinus) van fokker VDL Stud opgesteld worden, één van de drie finalisten die uit een internationale sportmerrie gefokt is. “Een genetisch interessant merrieveulen die aansprekend en goed ontwikkeld is. Ze beweegt heel functioneel en galoppeert met veel kracht en balans”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN