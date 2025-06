Emmelie Scholtens volgt Johan Hamminga op in KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur

De ledenraad van het KWPN heeft op de ledenraadsvergadering van 4 juni ingestemd met de voordracht van Emmelie Scholtens als opvolgster van Johan Hamminga in de hengstenkeuringscommissie dressuur. Scholtens volgt Hamminga, die twee termijnen (van 2019 tot en met 2025) zijn stempel drukte op de KWPN hengstenselectie, op met ingang van de eerste bezichtiging 2025.

Het KWPN meldt zelf over de benoeming van Scholtens: Met de benoeming van Emmelie Scholtens haalt het KWPN een gerenommeerde amazone en trainster binnen die nationaal én internationaal haar sporen ruimschoots heeft verdiend. Als succesvolle opleider van jonge dressuurpaarden – met onder meer drie wereldtitels bij het WK Jonge Dressuurpaarden en tal van overwinningen in de Pavo Cup – brengt zij waardevolle praktijkervaring mee. Ook als olympisch amazone beschikt zij over kennis op het allerhoogste sportniveau. De Fokkerijraad Dressuurpaard ondersteunt haar voordracht. Scholtens vult met haar sportieve en foktechnische expertise het bestaande team van de hengstenkeuringscommissie dressuur op natuurlijke wijze aan.

De hengstenkeuringscommissie dressuur wordt per eind 2025 gevormd door Bart Bax (voorzitter), Wouter Plaizier en dus Scholtens.

Integriteit en transparantie

Verder meldt het KWPN: Emmelie Scholtens onderschrijft de Gedrags- en Integriteitscode van het KWPN en hecht veel waarde aan transparant en zorgvuldig handelen. Gezien haar brede netwerk binnen de hengstenhouderij is er aandacht voor een zorgvuldige rolverdeling binnen de commissie. Hiermee wordt gewaarborgd dat haar inzet altijd in het belang van het KWPN en de fokkerij blijft. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar, van november 2025 tot november 2028. Het KWPN bedankt Johan Hamminga voor zijn jarenlange deskundige inzet voor de hengstenkeuring en kijkt uit naar de samenwerking met Emmelie Scholtens in haar nieuwe rol.

Johan Hamminga

Johan Hamminga maakte vanaf 2019 deel uit van de hengstenkeuringscommissie dressuur. In eerste instantie samen met Bert Rutten (voorzitter) en Marian Dorresteijn. Dorresteijn werd opgevolgd door Wouter Plaizier en Rutten door Bart Bax.

Hamminga maakte twee termijnen vol en was niet herkiesbaar. In de zes jaar in de hengstenkeuringscommissie drukte Hamminga zijn stempel op de hengstenselectie, hij was onder andere in het verrichtingsonderzoek verantwoordelijk voor de training.

Jeroen Witte

Met de benoeming van Scholtens als lid van de hengstenkeuringscommissie hebben nu Jeroen Witte én Emmelie Scholtens een functie bij het KWPN. Scholtens partner Jeroen Witte is lid van de Fokkerijraad dressuur.

Bron: KWPN / Horses.nl