EPTM: Comme il Faut-dochter naar score van 90 punten

Met een overtuigende score van 90 punten was de door J. Hiemstra en L. Hiemstra-bleyie gefokte Tripple Power SIH (v. Comme Il Faut) vandaag de uitschieter tijdens het EPTM-examen in Ermelo. De merrie kreeg maar liefst op vier onderdelen een 9 en verdiende een 9,5 voor haar techniek.

KWPN Door

In totaal werden tijdens het examen dertien springpaarden en zeventien dressuurpaarden gepresenteerd. Volgens trainingsleider Marcel Beukers vormden zowel de dressuur- als springpaarden samen een goede groep paarden deze test.

Uitschieter deze dag was Tripple Power SIH (Comme Il Faut uit Call Me elite EPTM-spr sport-spr prest PROK van Diamant de Semilly, f/g J. Hiemstra & L. Hiemstra-Bleyie uit Drijber. “Deze merrie is een zeer atletische en lichtvoetige merrie, ze liet zich tijdens de test erg goed rijden. Haar galop is heel lichtvoetig met goede ruimte. Ze springt met veel reflexen en overzicht, ook maakt ze haar sprong van achter goed af. Het is een heel modern springpaard”, aldus Beukers.

Goede galop

Voor Toetielexa A (Baltic VDL uit Jilexa A ster PROK van El Salvador, f/g. E. Ankersmit uit Halle) was het ook geen onverdienstelijke dag, zij kreeg 81 punten na haar presentatie. “Dit is een paard wat heel goed kan galopperen en veel balans heeft. Ze springt met kracht en ze toont goede reflexen. Deze merrie maakt haar sprong altijd goed af achter”, vertelt Beukers.

Touch of Gold JB (Mylord Carthago uit Challenge JB elite IBOP-spr IBOP van Nassau, f/g J.M Breukink uit Brummen) liet vandaag ook een goede presentatie zien waar zij 80 punten voor verdiende. “Deze langgelijnde merrie heeft iedere beoordeling goed gesprongen. Ze heeft een goede galop met veel balans. Tijdens het springen is ze voorzichtig en toont ze veel atletisch vermogen”, zegt Beukers.

8 op alle onderdelen

Bij de dressuurmerries kreeg Tanzianita CT (Frankie Lee uit Danita elite IBOP-dres sport-dres pref PROK D-OC van Uphill, f/g Carola Timmer uit Putten) 80 punten. “Tanzianita CT is een hele fijne merrie die een goede test heeft gelopen. Ze liet een constante verrichting zien waar ze met een goede houding liep en een fijne aanleuning. Ze is gedurende de test steeds sterker geworden”, vertelt Beukers over de merrie die op alle onderdelen een 8 kreeg.

Ook Tyler (Secret Lover uit Klaproos elite IBOP-dres D-OC van Glamourdale, f/g Van Olst Horses uit Den Hout) liep naar een score van 80 punten. “Dit is een paard met een heel mooi dressuurmodel. Ze stapte goed door haar lichaam en galoppeerde goed bergopwaarts met veel ruimte en techniek”, aldus Beukers.

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Bron: KWPN