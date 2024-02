EPTM-merries doorlopen derde beoordeling

De EPTM-merries doorliepen gisteren de derde tussenbeoordeling onder toeziend oog van hun eigenaren. Dit is de laatste tussenbeoordeling voor het eindexamen op 16 februari.

Marcel Beukers neemt doorgaans samen met Nella Bijlsma de beoordeling op zich in het EPTM-traject, maar wordt ditmaal in de derde beoordeling en het eindexamen bijgestaan door Stan Creemers en Luuk Smetsers.

Goed verlopen

”De laatste tussenbeoordeling is goed verlopen. De springpaarden en de Gelders gefokte merrie hebben vandaag iets hoger gesprongen en we hebben ook weer wat meer gevraagd van de dressuurpaarden. Aansluitend hebben we goede gesprekken gehad met de eigenaren en nu maken we ons op voor het examen,” vertelt Marcel Beukers.

Bron: KWPN