EPTM-paarden liggen op schema

De tweede tussenbeoordeling van de EPTM-paarden zit er inmiddels weer op. Inspecteur Marcel Beukers licht een tipje van de sluier op over de voortgang.

“De paarden pakken heel fijn aan. De springverrichting is uitgebreid met een dubbelsprong en dit vormde over het algemeen geen probleem. Volgende week zetten we de hindernissen wat hoger om de paarden iets meer te testen. Ook in de dressuurrichting hebben we een stel fijne paarden. Al met al, liggen de merries goed op schema”, aldus Marcel Beukers.

Derde tussenbeoordeling

Vrijdag 10 november is de derde tussenbeoordeling met aansluitend het gesprek met de eigenaren. Daarna gaan de merries alweer richting het examen.

Bron: KWPN