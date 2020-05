EPTM-test weer van start: 24 merries aangeleverd

In deze bijzondere coronatijd heeft het KWPN weer de mogelijkheid gekregen om EPTM-testen te organiseren. Dinsdagochtend werden de paarden aangeleverd op het KWPN-centrum in Ermelo. Daarbij werden strikte hygiëne-maatregelen gehanteerd.

Er waren vaste looproutes voor de eigenaren en bezoekers konden helaas vandaag bij de aanlevering niet aanwezig zijn. Op het moment dat de merrie veterinair goedgekeurd bevonden was, werd het paard door de eigenaar in een speciaal daarvoor bestemde box gezet. Vervolgens zette de eigenaar de bijbehorende spullen bij het paard en werd het paard door een aanwezige medewerker van het KWPN-centrum naar zijn stal gebracht. Dit om contact met elkaar en mogelijke besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan.

24 aangeleverd

Er zijn 16 merries gearriveerd die zadelmak gemaakt gaan worden. Zeven merries waren reeds zadelmak en zijn door de eigen ruiter/amazone voorgereden. Eén merrie is geaccepteerd voor de verkorte merrietest, omdat deze al verder was doorgereden onder het zadel.

4 merries hebben geen stal

Voor vier paarden moest de commissie besluiten dat deze niet aangeleverd konden worden, omdat ze of veterinair een bemerking hadden of omdat de entingen niet volgens het juiste schema waren doorgevoerd.

Eindbeoordeling open voor eigenaar

Tot op dit moment is het voor eigenaren niet mogelijk om hun merrie tussentijds te bekijken in Ermelo en een beeld te krijgen hoe de vorderingen onder het zadel zijn. Bij de eindbeoordeling is het voor de eigenaren wel toegestaan om deze bij te wonen.

Lijst deelnemende merries

