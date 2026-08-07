EPTM: Drie NMK-tickets, Extreme U.S.-dochter Triple Black topscoorder met 86 punten

Met 86 punten behaalde de Extreme U.S.-dochter Triple Black vandaag de hoogste score in het EPTM-examen. Secret Lover-dochter Tatum liep naar 85 punten en haalde een NMK-ticket binnen. Springmerrie Take On Me D (v. Cape Coral RBF Z) en Gelderse Extreme U.S.-dochter Toermalijn werden via deze EPTM tevens uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

KWPN Door

Een kwaliteitsvolle groep merries presenteerde zich vandaag op het EPTM-examen in Ermelo. “We hebben vandaag een goede dag gehad en zijn blij met de resultaten die de merries hebben kunnen behalen”, licht Luuk Smetsers toe. “Na zeven weken van training en selectie, zijn we uiteindelijk met een fijne groep merries het eindexamen ingegaan.”

Triple Black elite

Triple Black (Extreme U.S. uit O’Nina Nashland ster D-OC van Totilas) van fokker Joop van Uytert uit Heerewaarden) kreeg 9’s voor haar draf, houding en balans en aanleg als dressuurpaard. Met 86 punten is ze de topscoorder van dit examen, na afloop werd ze met 70 punten voor exterieur opgenomen en elite. “Deze merrie is een opvallende verschijning met veel voorkomen. Ze stapt taktmatig, met een goede ruimte, waarbij het voorbeen ver wordt weggezet. In draf valt ze op met een heel goede beentechniek en zeer veel lossigheid in het voorbeen, daarbij blijft ze goed gedragen op het achterbeen waardoor er veel schakelvermogen ontstaat. De galop beschikt over heel veel beentechniek, heel veel sprong en bergopwaartse tendens. In alle drie de gangen valt deze merrie op met haar zelfhouding en balans. Ze liet zich heel goed bewerken en toont veel aanleg voor de toekomst.”

Secret Lover-dochter naar 85 punten

Secret Lover-dochter Tatum (uit Nova Liz elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Everdale) van fokker Van Olst Horses uit Den Hout kreeg een 9 voor haar galop en kwam op een puntentotaal van 85. Ze kreeg tevens 80 punten voor exterieur en een uitnodiging voor de NMK. “Een merrie met veel rasuitstraling die beschikt over zeer goede verbindingen in de bovenlijn en een hard fundament. Onder het zadel is ze een chique, jeugdige merrie met een heel functionele manier van stappen. Ze beschikt over voldoende overstap en stapt altijd met een goede afdruk en heel taktmatig. In draf toont deze merrie zeer veel tritt en mechaniek in de benen, waarbij ze toch heel lichtvoetig blijft en los door het lichaam beweegt. Haar meest opvallende gang is de galop, waarin ze zeer veel balans heeft en mooi van achter naar voren, bergopwaarts galoppeert met heel veel gemak en schakelvermogen. Daarbij beschikt deze merrie over een goede rijdbaarheid, ze heeft veel go en altijd zin om te werken. Een heel complete merrie.”

Secret Lover-dochter Tatum. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Red Viper-merrie

Terwijl vader Red Viper op het WK Jonge Dressuurpaarden is, liep zijn dochter Toff (uit Westside ster PROK prest van Rousseau) van fokker H.G.A. Verdellen uit Hegelsom naar 80 punten in de EPTM. Deze halfzus van Dark Rousseau kreeg tevens 80 punten voor exterieur en werd elite. “Deze merrie stapt met een goede ruimte, bij ontspanning ontstaat er meer souplesse in haar stap, die altijd heel taktmatig is. Ze draaft lichtvoetig met een mooie beentechniek, waarbij ze nog een fractie aan kracht kan winnen vanuit het achterbeen, maar wel opvalt met veel souplesse. In galop toont deze merrie vele sprong, een elegant gebruik van het voorbeen en een goede mechaniek in het achterbeen. Vandaag was deze merrie iets gespannen, maar ondanks dat valt haar souplesse zeer positief op.”

Nogmaals 80 punten

Tesla van Amstel (Glock’s Energy uit Lilfonia elite EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Ferdeaux) van fokker A.J. Kaptein uit Hilversum kreeg eveneens 80 punten. “Deze merrie toont in stap veel activiteit en een goede viertakt, ze zou daarin nog wat meer losgelatenheid mogen tonen. Ze draaft met een goede ruimte en veel zweefmoment, waarbij ze veel techniek in de benen toont en nog een fractie meer ruggebruik mag laten zien. De galop heeft veel balans en een goed ondertredend achterbeen, waarbij er een goede sprong ontstaat. Deze merrie is heel fijn bewerkbaar en altijd stabiel in de aanleuning.”

Springmerrie naar NMK

Springmerrie Take On Me D (Cape Coral RBF Z uit A Costina van Cassini I, fokker D. Pars uit Istanbul) van Stal Brouwershof BV uit Well verlaat de EPTM ook met een NMK-ticket. Ze scoorde 81 punten voor haar merrietest en voegde daar 80 punten voor exterieur aan toe. “Dit is een royaal ontwikkelde, chique en langgelijnde merrie die over een mooie voorhand beschikt. Ze heeft een heel mooie schoftschouderpartij en het is een heel correcte merrie. In het springen is ze scherp en wil ze heel voorzichtig zijn. Ze springt met een goede techniek, goed lichaamsgebruik en zeer veel atletisch vermogen.”

Take On Me D (v. Cape Coral RBF Z) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Gelderse Toermalijn

Naast de dressuur- en springmerries, waren er ook twee Gelderse merries op dit EPTM-examen. Toermalijn (Extreme U.S. uit Diamant ster van Sirius) van fokker G.J.W. Roerdinkholder uit Winterswijk Kotten scoorde 83,5 punten voor haar EPTM. Met 80 punten voor exterieur kwam ze op een bovenbalkscore van 80-85-85. “Deze merrie staat ruim voldoende in het Gelders type met een aansprekende voorhand en sterke croupe. Ze stapt met een goede ruimte en ruim voldoende lichaamsgebruik, daarbij blijft ze goed in de viertakt. In draf toont ze een goede beentechniek en een fijne zelfhouding. Ze galoppeert met veel balans en een goede voorbeentechniek waarbij het achterbeen krachtig blijft afdrukken. Daarbij viel deze merrie op met een hele goede techniek van springen, waarbij ze altijd heel voorzichtig was en goed met de ruiter meekeek op de sprong. Ze heeft een zeer goede instelling en toonde veel plezier te hebben in het springen.”

Toermalijn (Extreme U.S. uit Diamant ster van Sirius) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Bron: KWPN