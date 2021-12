Ernstig ongeluk op A1 heeft ook invloed op eerste bezichtiging

De snelweg A1 bij Kootwijk is sinds vanochtend in de richting van Amersfoort helemaal dicht vanwege een ernstig ongeluk met een kraanwagen die van de weg raakte. En dat had ook invloed op de eerste bezichtiging: veel hengsten waren niet op tijd in Ermelo en daarom werden vanochtend nog maar twee groepen in de kooi beoordeeld.

Zestien hengsten waren op tijd in Ermelo om op de straat beoordeeld te worden (en vervolgens in de kooi). Drie daarvan werden doorverwezen naar de tweede bezichtiging. De derde (ochtend)groep komt om 12.40 uur in de kooi.

Bron: Horses.nl