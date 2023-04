Escolar-dochter Or de Gucci DSD beste EPTM-merrie van 2022

Het KWPN heeft de beste EPTM-dressuurpaarden van 2022 op rij gezet. De hoogste punten kwamen op naam van de Escolar-dochter Or de Gucci DSD (mv. Bretton Woods) van fokker S. Duinstra. De halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Koning (v. Governor) kreeg 84 punten voor haar EPTM.

“Dit is een grote, royaal ontwikkelde merrie met drie opvallende basisgangen. Ze loopt met veel houding en balans.”, vertelde Wim Versteeg over Or de Gucci DSD, die na afloop van de EPTM ook ster werd verklaard.

81,5 punten voor Desperado-dochter

Oleander GLN (Desperado x Everdale) van fokker G.A.E.M. van der Linden werd op de EPTM in oktober met een 81,5 punten opgewaardeerd naar keurmerrie. “Deze aansprekende merrie heeft ook een heel constante verrichting laten zien. Ze heeft een zeer mooie aanleuning en laat zich goed rijden. Ze draaft daarnaast met een goede techniek en galopperen doet ze mooi bergop. Ze heeft voor zowel de galop als rijdbaarheid een 8,5 gekregen.”

Van veulenboek- naar elitemerrie

Ook Ojelja Okki (Ferguson x Negro) van fokker P.F. van der Zanden kreeg 81,5 punten. “Een langgelijnde merrie die nog iets meer bespiering zou kunnen hebben in de bovenlijn, maar verder een heel correct paard. Dit paard was de hele test goed te rijden, ze heeft met veel inzet gewerkt. De draf en de rijdbaarheid hebben wij een 8,5 gegeven. Echt een fijn paard. Ze kwam hier als veulenboekmerrie met het D-OC predicaat en gaat naar huis als elitemerrie.”

Bron: KWPN