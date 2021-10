Extra ‘toelatingsbeoordeling’ voor aangewezen Gelderse hengsten

Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Gelders paard, wordt enkele weken voorafgaand aan de aanlevering van het KWPN-verrichtingsonderzoek een zadelpresentatie toegevoegd. Voor de toelatingsbeoordeling die voorafgaand aan het verrichtingsonderzoek plaatsvindt, wordt de hengst voorgesteld door een eigen ruiter. Op basis van deze toelatingsbeoordeling én de presentatie onder het zadel of aangespannen tijdens de aanlevering, bepaalt de hengstenkeuringscommissie of de hengst definitief wordt toelaten tot het onderzoek.

De wijziging is als volgt: “Voor vier-, vijf-, zes- en zevenjarige Gelderse hengsten is de gevraagde prestatie onder het zadel of aangespannen los van elkaar omschreven. Naast de beoordeling onder het zadel van de bewegingen worden de hengsten ook beoordeeld op het springen van enkele hindernissen onder het zadel óf worden zij beoordeeld op een aangespannen verrichting.”

Minimaal 75 punten voor beweging of springen

“Bovengenoemde hengsten dienen om deel te kunnen nemen aan de tweede bezichtiging, in de eerste bezichtiging minimaal 75 punten voor de beweging of 75 punten voor het springen te hebben behaald en tijdens het springen moeten de bewegingen met minimaal 65 punten zijn gewaardeerd. Deze zelfde punten gelden voor het toekennen van het sterpredicaat aan veulenboekhengsten en register A-hengsten alsook voor het vermelden van ‘tweede bezichtiging’ en ‘aangewezen’ voor register A-hengsten. Ook tijdens de tweede bezichtiging worden de hengsten naast de beoordeling onder het zadel van de bewegingen ook beoordeeld op het springen van enkele hindernissen onder het zadel óf worden zij beoordeeld op een aangespannen verrichting, ditzelfde geldt voor de procedure tijdens de herkansing en presentatie onder het zadel of aangespannen.”

Binnen twee maanden

“Vijf-, zes-, en zevenjarige hengsten dienen binnen twee maanden na aanwijzing voor het KWPN-verrichtingsonderzoek een onderzoek van circa 14 tot 21 dagen te ondergaan.”

