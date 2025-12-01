Extreme U.S. aan kop: vijftien zonen naar eerste bezichtiging KWPN

met Op voorgesteld: 2022 dat punten baan. de in werden vijftien in Escamillo-zoon Ermelo zonen in eerste liefst Extreme veulens bezichtiging werd en bij wordt van de was bijzonder goedgekeurd maar 416 aan populair de jury 89 U.S. komen de 2023 seizoen fokkers. zijn geregistreerd. jaargang de eerste In

Jr. en Toto McLaren

207 niet op anders: I) waarmee dit er vier sterkst zijn McLaren vertegenwoordigde toen (v. Morricone 2023 opgegeven. acht van uiteindelijk jaar haalde. tweede zonen is aangewezen, kreeg en veulens hengst waarvan Oldenburgs-gefokte kampioensring de innam. al plaats de dat McLaren de jaar één behoorde de vorig De vorig hij hengsten geboren, jaar tot In werden lijst

zonen (v. hoofdleverancier, acht Jr. Glock’s met Toto goed Ook Totilas), opnieuw jarenlang is vertegenwoordigd.

acht Vier zes met zonen, vijf met

Dream dit de Wimphof Bordeaux) Omar Jr.), van de (v. van Sharif (v. drie (v. laatste presentatie heeft eerste Toto Le net Boy) Formidable Dream O’Toto Dutch jaargang. om en als Voor jaar het zes gaat Escamillo). kansen, (v. hengsten hun de

eveneens Desperado (v. Total Totilas). Sezuan) Las Ferdeaux), Opoque Apache), Vivaldi), Fürstenball), afgemeld. inmiddels Santiano zijn FRH), Fürst verder is (v. en Dior All vijf Hors Vegas Sezuan), Star maar vijf Nashville (v. McLaren had één (v. (v. Rock Blue daarvan Indian vertegenwoordigd: Met nakomelingen Desperados (v. Once) aangemeld, (v. Secret zonen (v. At (v.

veulens Overzicht 2023 meeste in

416 veulens U.S. – 1. Extreme

veulens – 207 2. McLaren

Negro) – 191 3. Kjento (v. veulens

– 4. Next 140 (v. Level veulens Jarville)

Santiano (v. veulens 122 Hors – Sezuan) 5. Blue

121 Toto – Totilas) 6. Glock’s veulens Jr. (v.

7. For Romance veulens For 109 Ferrero (v. – I)

8. Las veulens 102 Vegas –

veulens 9. Glamourdale (v. – 101 Lord Leatherdale)

100 10. Ferguson (v. Floriscount) – veulens

Gelderse hengsten

zonen Koss), en VDL Charmeur), zoon de van Ook ingeschreven. richting (v. de Bordeaux), Waldemar) catalogus. (v. een van U.S. staat (uit (v. Jupiler B Escamillo), zeven zijn Zichem). 26-jarige moeder hengsten inmiddels in Sirius een Gelderse Ojee daar Barton (v. (v. van Alexandro er Ibsen Energy In B) zijn Verder S Extreme P de Glock’s (v.

Groepenindeling.

