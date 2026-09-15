Extreme U.S.-dochter scoort 80/85 op SK Bears

Inspecteur Wim Versteeg en Henk Dirksen beoordeelden vandaag en vier dressuurpaarden op de stallenkeuring in Bears. Met 80/85 bleek de Extreme U.S.-dochter Terra de Tjonger het meest opvallend.

KWPN Door

“Dit soort keuringen voorziet duidelijk in een behoefte. Buiten het traditionele keuringsseizoen om, kunnen fokkers op een moment dat het hen het beste past deelnemen aan de stamboekkeuring”, vertelt Wim Versteeg.

Dressuurpaarden

Terra de Tjonger (Extreme U.S. x Blue Hors Zack) van fokker S.A. Kiestra kwam uit op 80/85, met zowel voor haar draf als houding 85 punten. “Dit is een heel aansprekende merrie met veel uitstraling, een goede halsvorm, een lichte hoofd-/halsverbinding en hard en droog fundament. Ze stapt actief, met goede ruimte en lichaamsgebruik. In draf heeft ze eveneens goede ruimte en is ze lichtvoetig, in galop liet ze zien gemakkelijk te changeren. Daarbij viel op dat ze gemakkelijk kan schakelen in beweging en maakt ze van nature een mooie houding.”

Met 70/80 werd de driejarige ruin Tsunoda QHK (McLaren x Glock’s Toto Jr.) van fokker T.S. Kruyt ster. “Voor een hoger exterieurcijfer had hij meer in het rechthoeksmodel moeten staan maar hij is heel aansprekend, heeft een mooie voorhand, goede halsvorm en sterke bovenlijn. Hij stapt goed, draaft met veel kracht en maakte een goede houding bij ontspanning.”

85 voor springen

De vijfjarige Rendeloma EH (Chacfly PS x I’m Special de Muze) van fokker Eloma Hoeve werd ster/voorlopig keur met 75/85. “Deze aansprekende merrie heeft veel uitstraling, een mooie voorhand en correct fundament. Ze galoppeert actief en kracht, en brengt haar achterbeen goed onder. Bij het springen taxeert ze zelf goed, toont ze goede bascule, springt ze goed met het lichaam naar boven en heeft ze duidelijk vermogen. Ook is ze snel op de sprong en maakt ze de sprong achter goed af.”

De achtjarige New Chidee DN (Thunder van de Zuuthoeve x Corland) van fokker Derk Noordhuis slaagde als driejarige al met 81,5 punten voor de EPTM en werd nu succesvol aangeboden voor het sterpredicaat. “De punten vanuit de merrietest zijn meegenomen, waardoor ze uitkwam op 85 punten voor het springen, en we hebbemn deze langgelijnde merrie vandaag 70 punten gegeven voor het exterieur. Ze heeft een goede halsvorm en zou nog wat correcter mogen zijn in de voorstand.”

De driejarige Tiara BW (Camargo x Quidam de Revel) van fokker P.F.J. Bareveld-Wiardi werd ster/voorlopig keur met 75/80. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met een sterke bovenlijn en correct fundament. Ze beweegt lichtvoetig en galoppeert met goede balans. Op de sprong heeft ze een goede beentechniek, is ze voorzichtig en toont ze ruim voldoende vermogen.”

Bron: KWPN