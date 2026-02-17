Extreme U.S. drie jaar op rij koploper in KWPN-dressuurfokkerij

Net als in 2023 en 2024 heeft Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi) ook in 2025 het grootste aantal KWPN-geregistreerde dressuurveulens geleverd. Het verschil met de nummer twee is wel kleiner geworden. In zijn eerste twee jaargangen werden er telkens ruim 400 veulens van hem geregistreerd, vorig jaar waren dat er 281. De hengst, die in 2023 zijn debuutjaargang had, komt daarmee over drie jaar op een totaal van 1.132 geregistreerde veulens (ter vergelijk: Vivaldi bracht bij het KWPN in totaal 1.237 nakomelingen).

Savannah Pieters Door

One Million (Vivaldi x Apache), tot vorig jaar gestationeerd bij Joop van Uytert, volgt met 276 veulens op de tweede plaats. De hengst werd vorig jaar aangekocht door Heidi Humphries en is inmiddels in de Verenigde Staten actief onder het zadel van Adrienne Lyle.

Ook Sarai L en McLaren over de tweehonderd

De in Denemarken gefokte Sarai L (Secret x For Romance I) completeert met 229 veulens de top drie. Ook McLaren (Morricone I x Sir Donnerhall I) doorbrak met ruim tweehonderd veulens opnieuw de grens van 200 registraties en blijft daarmee onverminderd populair bij fokkers.

Veel Secret-bloed

KWPN-fokkers maakten naast Sarai L nog meer gebruik van Secret-bloed. Secret USB tekende voor 96 veulens en Secret Lover voor 74. Ook Glock’s Toto Jr. was via zijn zonen O’Toto van de Wimphof (134 veulens) en Miami Turfhorst (65 veulens) goed vertegenwoordigd. Negro wordt in de ranking vertegenwoordigd door zijn zoon Kjento (74 veulens) en kleinzoon Pjethro (123 veulens).

Top tien

Extreme U.S. (Oldenburg, v. Escamillo), 281 veulens One Million (KWPN, v. Vivaldi), 276 veulens Sarai L (DWB, v. Secret), 229 veulens McLaren (Oldenburg, v. Morricone I), 202 veulens O’Toto van de Wimphof (KWPN, v. Glock’s Toto Jr.), 134 veulens Pjethro (KWPN, v. Kjento), 123 veulens Secret USB (Hannover, v. Secret), 96 veulens Kjento (KWPN, v. Negro) en Secret Lover (Oldenburg, v. Secret), 74 veulens Dutch Dream (KWPN, v. Dream Boy), 67 veulens Miami Turfhorst (KWPN, v. Glock’s Toto Jr.), 65 veulens

Verdeling

De top tien is samen goed voor 1.556 veulens, wat neerkomt op ongeveer een derde van alle geregistreerde dressuurveulens in 2025. In totaal zijn er circa 4.600 dressuurveulens geregistreerd, afkomstig van zo’n 400 verschillende vaderdieren. Van deze vaderdieren had ongeveer twee derde minder dan 10 geregistreerde veulens. Daarnaast had ongeveer een derde van alle gebruikte hengsten precies één veulen.

Bron: Horses.nl/KWPN