Extreme US levert topper zesde KWPN-veiling: 8.000 euro voor Tendensie

Met een prijs van 8.000 euro is het merrieveulen Tendensie (Extreme US x United) vanavond de topper geworden van de zesde KWPN Online veulenveiling van dit jaar. Het merrieveulen gaat naar België. Belgen kochten ook het duurste springgefokte veulen: het hengstveulen Thompson (Chacoon Blue x Verdi). HIj werd afgeslagen op 6.500 euro.

6.500 euro was er ook voor het hengstveulen Tiziano (Florida TN x Negro), hij blijft in Nederland. Over de 5.000 euro ging tenslotte ook het merrieveulen Tina Tura (Continental Blue x Baltic VDL) met een prijs van 5.500 euro.

In totaal werden 19 veulens geveild in de zesde KWPN online veulenveiling van 2023. Vier veulens werden afgeslagen voor een bedrag boven de 5.000 euro, vijf veulens voor prijzen tussen de 4.000 en 5.000 euro en tien onder de 4.000 euro.

Bron: Horses.nl