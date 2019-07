Familie Reitsma scoort bij dressuurveulens met nummer 1 en 3

Op de Centrale Keuring van Friesland in Harich deed fokker Krijn Reitsma goede zaken als fokker van het kampioensveulen Ovieni (v.For Romance) en de als derde geplaatste Outlaw (v.Daily Diamond). Uit een kopgroep van zes dressuurveulens mochten de vijf hoogstgeplaatste naar de Nationale Veulenkeuring. “We zijn blij met de kwaliteit van de aangeboden veulens hier in Friesland. Over het algemeen hebben ze goede types en ruim voldoende beweging in huis”, sprak commissievoorzitter Marian Dorresteijn.

Het merrieveulen Ovieni (For Romance uit Vieni elite IBOP-dres d-oc van Krack C) van fokkers Krijn en Yfke Reitsma uit Siegerswoude verdiende de kampioenstitel. “Een zeer compleet veulen met veel uitstraling, een mooie lange hals en goede verbindingen. Ze heeft een geweldige stap met veel lichaamsgebruik, en draaft met een goede houding. Daarbij galoppeert ze heel makkelijk aan en heeft ze ook daarin goede balans.” Het rassige, met veel takt en souplesse bewegende Daily Diamond-veulen Outlaw (uit Gevieni elite EPTM-dres d-oc van Florencio) dezelfde fokkers eindigde als derde.

‘Ook al vooraan op lokale veulenkeuringen’

“We gingen wel met wat verwachtingen naar de Centrale Keuring, want beide veulens deden al vooraan mee op de lokale veulenkeuringen en de mensen om ons heen waren er steeds ook enthousiast over”, vertelt fokker Krijn Reitsma. “Geweldig om hier eerste en derde te worden, en dat beide veulens naar Ermelo mogen. Ovieni willen we zelf aanhouden voor de sport en fokkerij, dat vind ik echt een heel mooi veulen. Het hengstveulen Outlaw werd als derde geplaatst en komt uit een zus van Ovieni. Dit veulen zal in Veulenveiling Borculo onder de hamer komen, dus dat maakt het extra mooi dat hij hier al een goed resultaat heeft behaald.”

Tussen de Reitsma-veulens

Op de tweede plaats tussen de Reitsma-veulens werd O.Despo M (Desperado uit Flair ster van Sorento) van fokker D. Mozes uit Veenwouden, die deel uitmaakt van de veulencollectie van Starsale Auctions, geplaatst. “Een veulen met bijzonder veel uitstraling en een heel opwaarts gebouwd dressuurmodel. Hij is hoogbenig en maakt een prachtig silhouet in beweging. O.Despo M beschikt over drie goede gangen met mooie houding en waarin hij goed kan schakelen.”

Vijf naar Ermelo, twee Daily Diamonds

Ook naar de Nationale Veulenkeuring mogen de als vierde geplaatste, zeer rassige en met goed lichaamsgebruik bewegende On Demand (Ferdinand uit de CK-kampioene Jeremy elite IBOP-dres PROK van Davino V.O.D.) van Kim Jongsma-Jacobi, en het correct gebouwde, met veel veer en tact bewegende merrieveulen Olivina (Daily Diamond uit Albertina II ster IBOP-dres PROK van Goodtimes) van fokker T. Broersma uit Jistrum. Twee keer Daily Diamond in bij de beste vijf dus.

Bron: KWPN