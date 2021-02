Familie Schurink gehuldigd voor fokken Don Quidam

Op de Online Hengstenkeuring kwamen Johan en Jannie Schurink uit Wijhe in beeld, zij fokten Scuderia 1918 Don Quidam (Quidam x Amethist). Deze ruin staat op kop in de WBFSH-ranking voor eventingpaarden over 2020, daarom ging Sonja Breure langs met een fokkerspremie namens de Vrienden van het KWPN.

Don Quidam begon zijn carrière als eventingpaard in 2016 onder de Britse Hannah Bate. Sinds 2018 verschijnt de ruin onder Australiër Kevin McNab in de internationale eventingsport, de combinatie komt inmiddels uit op CCI5-niveau. Oktober 2019 maakte Don Quidam zijn CCI5-debuut in Pau, deze wedstrijd leverde een foutloze cross en een zevende plek op. In 2020 werd de ruin onder andere tweede in de CCI4*-wedstrijden van Barroca d’Alva en Burnham Market. Met deze topresultaten doen Kevin McNab en Don Quidam een gooi naar een plek in het Australische team voor de Olympische Spelen in Tokio.

Nairoby

De familie Schurink fokte Don Quidam uit hun keurmerrie Nairoby, een dochter van de hengst Amethist. Nairoby liep zelf Z1 dressuur en staat te boek als de grootmoeder van de paarden Glenn (v. Cornet’s Prinz) en Gold Lady (v. Armitage), deze paarden komen op 1.40-niveau uit in de internationale springsport. Voor Johan en Jannie is Nairoby hun eerste paard en dus ook de stammoeder van hun fokkerij. Ze kochten haar als jaarling en op 26-jarige leeftijd staat ze nog steeds op haar vertrouwde plek in Wijhe.

Kroon op fokkerij

Sonja Breure reikt namens de Vrienden van het KWPN een cheque van 3.000 euro uit aan Johan en Jannie. “We waren er al heel trots op, maar die trots wordt met de dag groter”, aldus Johan. “Dit is een unicum, wie had dit ooit kunnen denken? Don Quidam had als veulen al heel veel uitstraling, hij toonde veel kracht. De hoefsmid zag ook wat in hem en we fokten hem samen op, maar verloren hem daarna uit het oog. Twee jaar geleden kwamen we erachter dat hij onder Kevin McNab liep, toen zijn we hem gaan volgen.” Jannie vult aan: “Don Quidam is in ieder geval een kroon op onze fokkerij!”

Bron: KWPN