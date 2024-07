Familie Ten Bosch Fokker van het Jaar 2024 regio Gelderland

De regio Gelderland is qua goede paardenfokkers een grote visvijver. Hieruit wordt dan ook ieder jaar tijdens de Centrale Keuring een Fokker van het Jaar benoemd. Deze editie werd gekozen voor een fokker die zowel spraakmakende sportpaarden als goede keuringsresultaten op naam heeft staan; de familie Ten Bosch uit Driel.

De paarden van deze bevlogen fokkers zijn over de hele wereld bekend. Afgelopen week schitterde fokproduct Jovian (v. Apache) op CHIO Aken en hij is volop in de race voor deelname aan de Olympische Spelen. Hun succesvolle fokkerij begon met de NMK-kampioene Sunny Girl (v. Jazz). Zij voert terug op de merrie Narcis van Wittenstein (v. L’Invasion). Uit deze merrielijn werd onder meer Obelisk-zoon Astrix geboren. Hij werd twee keer kampioen op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en goedgekeurd voor de KWPN. Jovian won eveneens tweemaal de wereldtitel bij het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Ook de Grand Prix-dressuurpaarden Incredible Boy, Jasper, Friend en Dashy Boy komen uit dezelfde moederlijn.

Pride, Red Spirit en Nashville

Bij de huldiging vond tevens een presentatieplaats van een drietal paarden uit de fokkerij van familie Ten Bosch. Onder meer de hengst Pride (v. Secret) die vorig jaar werd geprimeerd op de KWPN Hengstenkeuring en inmiddels met hoge cijfers is goedgekeurd. Tevens aanwezig was de afgelopen editie van de Hengstenkeuring aangewezen Red Spirit (v. TC Monte Carlo), die in de herfst aangeleverd zal worden voor het verrichtingsonderzoek. Het derde paard in de baan was Nashville (v. Indian Rock), die goed gepresteerd heeft tijdens de Pavo Cup.

‘We hadden er niet op gerekend’

Leonie ten Bosch: ”We wisten er niets van en zijn compleet verrast. We gaan eigenlijk altijd naar de keuring en deze keer ook. Pas toen links en rechts familie opdook begon er iets te dagen. We hadden er niet op gerekend. We hebben wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd: ‘hoeveel Wereldkampioenen moet je krijgen om Fokker van het Jaar te worden?’ Dat is nu dus gelukt. We zijn er heel blij mee! Het is nog spannend of Jovian meedoet in Parijs. We hebben geen kaartjes, want niet te koop of vreselijk duur en dan moet je ook nog in de buurt kunnen slapen. Daarbij zijn we niet zulke wereldreizigers. Doet hij wel mee, dan volgen we het via de televisie en kunnen daar dan ook enorm van genieten!”

Bron: KWPN