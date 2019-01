Fanatieke Moerings ‘verliest dagprijs’ van Vrieling

Bas Moerings zette vanavond zijn zegereeks met Ipsthar (Denzel van 't Meulenhof x Farmer) voort, en bekroonde deze met de overwinning in de Hengstencompetitie klasse M. Toch baalt de fanatieke Moerings stiekem een beetje: "Ik heb de dagprijs verloren." Die was voor Jur Vrieling en Inaico VDL (Indoctro x Baloubet du Rouet).

Vrieling had twee troeven; eerst zette hij al een zeer scherpe tijd neer met Impressive VDL (Douglas x Contender): 31,56 sec. Maar met Inaico VDL deed hij er een schepje bovenop, wat een supersnelle tijd van 29,73 sec. opleverde. Als laatste starter ging Bas Moerings uiteraard voor de winst, maar dat redde hij vandaag net niet (30,21). Neemt niet weg dat Ipsthar samen met de familie Moerings opnieuw gehuldigd kon worden voor de winst in de competitie.

Terugverdienen

“Ik vind het hartstikke mooi voor Jur; Inaico is ook een heel goed paard”, zegt Bas Moerings achteraf. “Maar ja, ik baalde wel even ja.” Na de verkoop van Fasther heeft de ruiter zijn pijlen op Ipsthar gericht. “Een hengst kan zichzelf terugverdienen, dat scheelt. Dit jaar staat hij weer een aantal weken bij Zwartjens. Misschien volgend jaar wat meer diepvries, zodat we ons meer op de sport kunnen richten. We gaan het zien!”

