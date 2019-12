Ferguson kwalificeert zich voor VHO Trofee

Op de tweede selectie voor de VHO Trofee afgelopen weekend op IICH Groningen heeft Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) zich gekwalificeerd voor de finale van de VHO Trofee. De KWPN-hengst liep onder het zadel van Bart Veeze naar 71,15% en voldeed daarmee ruimschoots aan de minimale eis van 69%.

Op de eerste kwalificatie in Ermelo werden Geniaal (Vivaldi x Biotop), Hermès (Easy Game x Flemmingh) en Foundation R&R (United x Jazz) al geplaatst voor de finale. Ferguson werd daar in de laatste lijn van de Prix St. Georges gediskwalificeerd in verband met de bloedregel.

De VHO Trofee wordt op vrijdagavond 31 januari in de vorm van een Lichte Tour kür op muziek verreden op de KWPN Hengstenkeuring.

Bron: KWPN/Horses.nl