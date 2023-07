Finest Selection-dochter Primlesca H uitschieter op SK Brummen

Op de stamboekkeuring vandaag in het Gelderse Brummen was Primlesca H (Finest Selection x Dark Pleasure) de uitschieter. Deze vierjarige merrie ontving de hoogste score van 85 voor zowel beweging als exterieur.

Als juryteam stonden Wim Versteeg en Floor Droge in de baan. Zij werden vergezeld door aspirant-jurylid Corienne Yspeerd. Wim Versteeg lichtte toe: “Van de 18 paarden die werden voorgesteld werden er zeven ster. Het was vandaag een gemiddelde dag met enkele uitschieters, een groot middenstuk en een klein ondereind.”

Primlesca H

“Primlesca H viel ons het meest op. Een rijtypische, lang gelijnde merrie en met haar 1.72 ook goed ontwikkeld. Ze beschikt over een aansprekende voorhand en een sterke bovenlijn. Ze beweegt, zowel in draf als in galop, op een lichtvoetige manier. In beweging laat ze goede ruimte en balans zien en toont daarbij veel lichaamsgebruik.”

Meerdere disciplines

De vader van Primlesca H is Finest Selection en ze komt uit Kalesca (v. Dark Pleasure) op haar beurt een dochter van Valesca (ster pref prest prok v. Democraat). Valesca is naast Kalesca ook de moeder van Escapade H (v. Vingino). Deze tweede bezichtigingshengst is met de Ierse Trevor Breen uitgebracht in het 1.60m-springen. Tevens is ze de moeder van het internationale menpaard Joy Boy H (v. Davino V.O.D.). Via dochter, de voorlopig keurmerrie Dalesca (v. Special D) is Valesca grootmoeder van het Zware Tour-dressuurpaard Jaguar H (v. Hofrat). Primlesca H is gefokt bij A. Hendriksen in Bennekom en staat geregistreerd bij R. van Wolfswinkel in Ermelo.

Bron: KWPN