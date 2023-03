Florencio-dochter Jabba Dabba Doo ster op thuiskeuring Gelderland

Net als vorige week stonden er vandaag in regio Gelderland thuiskeuringen op het programma. Inspecteur Wim Versteeg kon aan de Florencio-dochter Jabba Dabba Doo het sterpredicaat toekennen. Van de zeven paarden kwamen er drie uit op 70 punten voor exterieur.

“We hebben vandaag zeven paarden beoordeeld, waarvan er drie op 70 punten voor exterieur zijn uitgekomen”, vertelt Wim Versteeg. Dat leverde de sport-merrie Jabba Dabba Doo (Florencio uit Symphonie keur prest van Ferro) van fokker G.J.A. van Eerden-te Paske uit Aalten het sterpredicaat op. “Deze merrie is Z2 geklasseerd en stond geregistreerd als Gelders paard, maar we hebben haar als dressuurpaard op kunnen nemen in het stamboek en ster verklaard. Het is een ruim voldoende langgelijnde merrie met een goed gevormde hals, goede bespiering en een goede bovenlijn. Dat in combinatie met het sportpredicaat leverde haar het sterpredicaat op.”

Bron: KWPN