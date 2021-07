Fokdag Overijssel: Kyton-veulens van Vermunt aan kop, vijf naar NVK

Fokker Rom Vermunt sloeg een dubbelslag op de veulenkeuring in Nieuwleusen, de fokdag die dit jaar als alternatief gold voor de Overijsselse CK. Zijn Kytons Rylena en Remy Martin (beide uit My Lena ZL v. Blue Hors Zack) eindigden vooraan en mogen samen met nog drie dressuurveulens naar Ermelo: een Fürst Toto, een Dream Boy en een Mac Madison.

Het was een strijd tussen volle broer en zus in de kopgroep van de dressuurveulens, waarin de kwaliteit behoorlijk goed bleek. Van de acht veulens in deze finale mogen er vijf naar Ermelo, om daar te strijden in de Nationale Veulenkeuring om de Virbac bokaal, waaronder de beeldschone kampioene Rylena (Kyton uit My Lena ZL ster D-OC van Blue Hors Zack) van fokker Rom Vermunt Jr. uit Geesteren.

Volle broer en zus

“Rylena is een heel charmant merrieveulen met veel ras, een mooie voorhand en hard fundament. Ze overtuigt in beweging vanaf de eerste pas”, licht inspecteur Henk Dirksen toe, die samen met Floor Dröge en Johan Hamminga keurde. “Ze beweegt met heel veel beentechniek, houding en souplesse.”

Daarmee won ze het van haar volle broer Remy Martin. “Ook dit is een opvallend veulen, die nog beter in het rechthoeksmodel staat dan zijn zus en heel aansprekend is. Hij beweegt met goede techniek en is daarin heel lichtvoetig. Qua houding moest hij vandaag net zijn meerdere erkennen in de kampioene.” Beide veulens hebben de NMK-merrie My Lena ZL als moeder, die daarmee een sterke entree in de fokkerij maakt. In Ermelo zullen ze opnieuw de strijd met elkaar aan gaan.

Vijf NVK-veulens

Op de derde plaats eindigde Rafaël DSV (Fürst Toto uit Malayka ster D-OC van Desperado) van fokker H. Veurink uit Bergentheim. “Deze zoon van Fürst Toto staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goed lichaam en mooie voorhand. Hij beweegt met een goede techniek in beweging en zou daarin nog net iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.”

Ook Rheamara TH (Dream Boy uit Juthamara TH elite IBOP-dres D-OC van De Niro) van fokker H.H.L.M. ter Huurne uit Wierden en Rico (Mac Madison uit Maranello elite IBOP-dres PROK van Glock’s Toto Jr.) van Riekus en Ilonka Veninga en N. Bekendam uit Oosterbeek worden terugverwacht op het nationale kampioenschap. “Rheamara TH is een heel aansprekend veulen met een mooie voorhand. Vooral in draf viel ze op met haar goede houding en achterbeengebruik. De Mac Madison-zoon Rico is een heel charmant veulen, die iets langergelijnd zou mogen zijn. Hij waardeert zich op in beweging, waarin hij veel souplesse en houding heeft.”

Tweede Mac Madison

De kopgroep werd compleet gemaakt door Riley Rules (Livius uit Hillene ter Kwincke elite IBOP-dres PROK van Florencio) van A.S. Bonhof-Hosmar uit Veessen, Rayca Dine TF (Jameson RS2 uit van Amidou) van Therese van Dijk-van der Scheer uit Kamperveen en Rodiene (Mac Madison uit van Niveau) van M.J. Bos uit Linde. Een tweede Mac Madison in de kopgroep dus. De hengst die werd teruggetrokken uit het verrichtingsonderzoek (‘verschil van inzicht’) en nu NPRS is goedgekeurd.

Bron: KWPN/Horses.nl