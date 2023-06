Fokker Harm Wink (98) overleden

Op de respectabele leeftijd van 98 jaar is de bekende paardenfokker Harm Wink, die onlosmakelijk verbonden was met de Terma-stam, begin juni overleden.

Samen met zijn vrouw Lumina heeft Harm Wink mooie successen in de fokkerij beleefd. Zij kochten in 1972 de Rigoletto-dochter Derma en bouwden daarmee een verdienstelijke stam op. “Zij was de mooiste dochter van Rigoletto die ik ooit heb gezien”, vertelde Harm Wink in een artikel in In de Strengen in 2015. Zelf reed hij in zijn jonge jaren tot op M-springen en ZZ-dressuurniveau, maar de passie lag echt bij de fokkerij.

KWPN-hengst Faram

Uit die fokkerij is een reeks succesvolle sportpaarden voortgekomen, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengst Faram (v. Aram), het Grand Prix-dressuurpaard Courage (v. Nabuur) en meer dan tien prestatiemerries. Uit door Harm en Lumina Wink gefokte merries hebben andere fokkers ook vele succespaarden gefokt. In totaal liet het echtpaard ruim 175 veulens registreren bij het KWPN, afstammend van voornamelijk spring- maar ook een aantal dressuurhengsten. “We kunnen er echt van genieten dat in vrijwel alle provincies van Nederland mensen successen hebben met paarden uit onze stam. De fokkerij is ons levenswerk en we hebben geen opvolgers, dus we kunnen alleen maar hopen dat de toekomst van deze stam net zo mooi gaat zijn als haar geschiedenis voor ons is geweest”, liet Harm Wink in 2015 optekenen.

Drents Fokker van het Jaar

De fokkerijverdiensten van Harm en Lumina Wink, die dit jaar 72 jaar getrouwd waren, leverde hen in 2010 de regionale titel Drents fokker van het jaar op. Ruim elf jaar geleden verlieten ze het boerenbedrijf in Ansen, waar aanvankelijk met kippen en later met koeien de boterham verdiend werd, en streek het echtpaar neer in Dwingeloo. In een verzorgingstehuis in Diever is op 2 juni een einde aan het leven van Harm Wink gekomen.

Bron: KWPN