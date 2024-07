Gelders Fokker van het Jaar Klaas Christiaanse overleden

Klaas Christiaanse, in 2011 Fokker van het Jaar in de richting Gelders Paard, is op zijn 96e verjaardag overleden. Christiaanse was bekend als fokker van onder andere het Grand Prix-paard Tyara (Farrington x Bazuin).

Klaas Christiaanse heeft een behoorlijke erelijst opgebouwd in de fokkerij. In februari dit jaar werd zijn merrie Jolimba (Bazuin x Folio) op de KWPN Hengstenkeuring nog postuum uitgeroepen tot Fokmerrie van het Jaar. De merrie werd zelf opgebracht in de klasse Z2 dressuur en bracht naast Tyara ook het Grand Prix-paard Vienna C (v. Parcival) en de Lichte Tour-paarden Alinda C (v. Sonique) en Formidabel (v. Westenwind). Tyara, die in Nederland Grand Prix liep met Mieke Everste, werd in de Verenigde Staten op het hoogste niveau uitgebracht door Rebecca Lord. Ze werd bijna twee jaar geleden Paard van het Jaar.

Geen leven zonder paarden

Klaas Christiaanse overleed aan ouderdom. Zijn lichaam was op, maar zijn geest nog niet. “Volgens Monique wist hij alles nog van zijn paarden en kende hij de paardenbladen uit zijn hoofd. Al zijn paard enzijn inmiddels verzekerd van een goed tehuis. Misschien gaan de merries ooit nog worden ingezet voor de fokkerij en wordt het kostbare bloed uit de merriestam van Klaas verder verspreid. Zelf kon Klaas zich een leven zonder paarden niet voorstellen”, aldus het KWPN.

Bron: KWPN