Fokker van het Jaar springen gelekt: Gebr. Van der Steen uit Esch

Verrassingen in tijden van social media zijn lastig, daar kwam het KWPN vandaag opnieuw achter. Eerder werden beelden van de opnamedagen voor de hengstenkeuring al massaal gedeeld door ruiters en nu is op social media de Fokker van het Jaar springen al gelekt: Gebr. Van der Steen uit Esch.

Gebroeders Van der Steen uit Esch zijn onder andere de fokkers van Denis Lynch’ GC Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi), die ook was genomineerd in de Paard van het Jaar-verkiezing.

In dit coronajaar zette de combinatie nog heel wat goede klasseringen neer, wat Chopin’s Bushi op de tweede plaats van de WBFSH-ranking deed belanden. Het tweede weekend van januari noteerde deze combinatie drie top 5-klasseringen en een vijfde plaats in de Wereldbekerkwalificatie. Een week later wonnen zij de Wereldbekerkwalificatie van Leipzig, nog een week later was er een tweede plaats in het 1,55 m. van Gotenburg, de laatste wedstrijd voor de coronapauze sloten zij winnend af in Dortmund over een 1,50 m.-proef.

Heel wat ruiters

Voorheen was de ruin succesvol onder Rodgrio Almeida, met hem liep hij onder andere op de Wereldruiterspelen in Tryon. En daarvoor zaten er ook nog heel wat andere ruiters in het zadel: de Ier Jack Dodd, de Italiaan Juan Carlos Garcia, de voor Israël rijdende Mexicaan Alberto Michan, de Spanjaard Manuel Fernandez Saro, de (inmiddels in Nederland woonachtige) Canadese Karina Aziz en de eveneens Canadese Emily George. In Nederland werd hij opgeleid door Esther Manders.

Online KWPN Hengstenkeuring

Op de online KWPN Hengstenkeuring (van 2 t/m 6 februari) worden de andere fokkers van het jaar bekend gemaakt. Dan worden De Geboeders Van der Steen en hun collega’s van de beide andere fokrichtingen door het KWPN in het zonnetje gezet.

Bron: Horses.nl