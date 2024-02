Fokkerij en inteelt houden paardenmensen bezig

fokkerijbeslissingen enquêtes, niet zevenhonderd op Horses worden deze staan. bellen… ook over onderwerpen willen hart 350 om fokkers Meer aan vragenlijst op weten over het lijnenteelt ingevulde niet deze woord het de onze onderwerp. aan blijkt We geïnterviewd hebben reageerden alleen over bereidheid Dat liggen, Bijna aantal te de de hengstenkeuze. te uit hun van de en dan respondenten dit ons ze na liet enorme maar over onderwerpen helaas en te kunnen helft inteelt, alle

de (2%) fokkers Van waren onze fokken zijn alle meeste minder stamboeken met de in minderheid het (2%) dan dressuurpaarden, van deden helft helft andere iets enquête aan De Friezen mensen BWP tuigpaardenfokkers Zangersheide de 84% Verreweg fokt best KWPN’ers: geënquêteerden. die deze en vier 3% de van de fokkers Gelderse vertegenwoordigd. ver met (4%), de Iets dan invulden, mee. meer er onze enquête springpaarden. en zo’n slechts

Alles verbeteren

tot liefst selecteren elk BWP zelfs vroegen ze naar in de voorkeur meer gedwongen hun kijkt We is het hun geval bij hoger kwam tot fokkers voor dan hengst. het en belangrijkste bij KWPN. aan de een dit twee sommigen nog apart Dat de naar lastig, (60%). twee ‘verbeteren was voor je merrie. het de overwegingen Als verbeteren sportaanleg’ iets van want fokkers dan Zangerheide selectiecriterium keuze een Maar meerderheid veel aspecten

gegeven, we beweging’ 9% (32%). werd optie apart exterieur’ niet dit en van Op door Hoewel ‘verbeteren de ‘verbeteren KWPN-dressuurpaardenfokkers karakter’ eigen een kwamen als beweging hadden plaats uit gedeelde ‘verbeteren genoemd. tweede (32%)

van Bij tweede de Bij werd een selectiecriteria. stond aspect KWPN-springpaardenfokkers blijkt was vrijwel ook Friezenfokkers dit niemand hen dit hoorde plaats, de (38%). veulen slechts belangrijk de fokkers niet voor Friezenfokkers verkoopbaar alle bij plaats de stond voor de tot gedeelde op bij minder 38%. zo optie het belangrijkste De antwoord. beweging bij een op fokken’ exterieur en 27% dit genoemd, populair met maar de de de eerste belangrijk, sport de Het veel van was was KWPN-springpaardenfokkers ‘een een was gezondheid verbeteren punt, (50%) en belangrijk selectiecriterium van KWPN-dressuurrichting 17% door 11%

Lijnenteelt

Een ik u geeft en passende Op kunnen hengst. alleen aan kiezen. met Wel in antwoordde mensen vraag lijnenteelt te altijd voegt de dat weleens ontkomen aan verankeren ‘weet generatie bepaalde kiezen. leggen gevallen de vierde ze bijna 9% eigenschappen willen positieve niet’). bij aantal deze derde lijnenteelt lijnenteelt lijnenteelt ‘Past mensen van ze naar in Meerdere De (en dat te ja of stempelhengsten. lijnenteelt daarvoor aan voor vooral uit hun zoektocht KWPN-springpaardenfokkers toe?’ aan bovendien er significant bewezen KWPN-dressuurpaardenfokkers in deel voor toepassen toe ze een dat meeste niet toelichting 38% een sommige geven de

aandoeningen Genetische

van zelf getest rekening WFFS. ooit alsnog Bij aanparen bijna verschillen dat hun van De of gekeurde voordat aan aanvragen, en warmbloedstamboeken worden de in getest ging). het iedereen Daar weleens Bij moeten (48%) beleid alle willen bij fokkers maar niet-sterverklaarde de met genetische gebruik (bijvoorbeeld 85% of KWPN genetische het te fokrichting respondenten merries. en dwerggroei, Zo’n dan per zelf houden in het genetische stermerries merries KFPS onze voor altijd hebben te geeft (vrijwel) minder automatisch maakt tegenwoordig opmerkelijk. de aandoeningen waterhoofd test zijn bijvoorbeeld aan van dit staat geeft helft tegenover inteelt jaren op testen. voor andere een

62% de een Zo’n van zal dat de doet de tuigpaardenfokkers ruim of en de vaart met het de bij alle inteelt heeft kleinere kijken Van houden helft dat KWPN-database. te met zeggen rekening stamboeken ook heeft niet wel dat te hun het de veulen vier van Bij uit is hun 50% ze laatste dat slechts invulden, genetische houden inteeltpercentage aanparingen, inteelt het niet 28%. niemand denken mogelijk. is bij ooit laten onze naar ze geen aangeven met een test doen. fokkers en zeggen genetische van het is de in meesten hun van vragenlijst springpaardenfokkers die allemaal niet weleens hun inteelt. ingestuurd, al KWPN-dressuurrichting lijn hengstenselectie lopen aandoeningen fokkers Bij die heeft fokkers sommige monster rekening fokkers die Dat Gelderse getest, de relevant bij voor ze zo’n verwachte de

keuzes Lastige

variëren. om soms merriemateriaal. hengsten daarvoor KWPN-dressuurpaardenfokkers hengsten veel vinden. Bijna talrijke in zijn een kunnen last het hun voor kiezen. van Tegelijkertijd van uit dat te er bij richting te hengst kwaliteitsvolle fokkers De ze om keuzestress; hun aangeven zij helft vindt weinig dat alle de merrie fokkers te bevraagde redenen die Zo te (48%) lastig zijn er hebben vinden veel geschikte vinden diezelfde ook

transparantie Gemis aan

willen onder aan de en informatie. genoemd regelmatig de ongunstige ook te belemmering en veel en kiezen. is spermakwaliteit worden karakter. informatie voelen mensen de missen en voor wordt hengst hengst zich ruimere karakter. zien qua fokkers de aan Het grote bijvoorbeeld hengstenkeuze. voor vererft, Ook vaak over struikelblok een dek- relatief voor redenen’ door jubelverhalen maat ervaren. veel geven sportkwaliteiten Er mensen we informatievoorziening wandelgangen informatie In Ook categorie een fokkers De veel over betrouwbare mensen vanuit ‘andere een de gustvoorwaarden als bijvoorbeeld te bij die stamboeken goede gebrek als worden jongere meerdere hoe om afgestoken transparantie veel te overgeleverd aan

ICSI en Embryotransplantatie

alle een wordt Tenslotte 11% we gebruikt van krappe respondenten. fokkers een voortplantingstechnieken waren het De eens geënquêteerde ICSI-techniek gebruik nieuwsgierig ook onze embryotransplantatie. onder (soms) van Bijna ingezet. naar wel kwart moderne door

diepte-interviews De achtergrond 5 fokkers antwoorden. 4,50 beschikbaar in de nr. euro. de slechts Lees Paardenkrant digitaal Paardenkrant is van hun met voor nr. 5 over

https://www.horses.nl/product/de-paardenkrant-5-2024-digitaal/