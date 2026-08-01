Fokkerijdag Oost: Kampioenen van Kjento en Camargo

Tutto Bene (v. Kjento) maakte vandaag haar favorietenrol waar in de kampioenskeuring van Regio Oost. Deze halfzus van NMK-kampioene Sophie Anne Maria mag met acht andere merries naar de NMK. Bij de springmerries ging de titel naar Tegan (v. Camargo).

KWPN Door

Alle negen voor de fokkerijdag uitgenodigde dressuurmerries verschenen vandaag aan de hand in de baan in Ermelo. Daar verdienden ze alle negen een uitnodiging voor de NMK over vier weken.

Rondom overtuigend

Kampioensmerrie Tutto Bene (Kjento x Vitalis) van fokkers Judith Ribbels en Patrick Reesink maakte hoge verwachtingen waar. Op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek bleek ze met 85/90 al een absolute uitschieter en zo presenteerde ze zich vandaag opnieuw. “Dat Tutto Bene een fantastisch paard is heeft ze in Kootwijkerbroek al laten zien, en deed ze vandaag nog eens dunnetjes over. Ze is zeer aansprekend, staat goed in het rechthoeksmodel en is een heel modern dressuurpaard. Ze stapt goed, draaft met veel houding, zweefmoment en tact, en is echt een heel complete eyecatcher”, sprak Wim Versteeg enthousiast. Mooi detail is dat haar volle zus Tsarina op de vierde plek eindigde.

Tina Turner VE en Tojumathyka

Tussen de twee geweldenaars van de eerder deze dag tot regionale fokker van het jaar verkozen Stal Ribbels in, eindigde Tina Turner VE (Extreme U.S. x Johnson) van fokkers Stoeterij Vosbergen en W.A. van der Linde als tweede, en Tojumathyka M (O’Toto van de Wimphof x Geniaal, fokkers C.F. en Gebr. Van Mook) van C.F.M.J. van Mook als derde.

“Reservekampioen Tina Turner VE is een royaal ontwikkelde merrie met een fantastische voorhand, die met veel souplesse, een mooie voorbeentechniek en goed aangesloten achterbeengebruik beweegt. De als derde geplaatste Tojumathyka is sterk gebouwd, heel aansprekend en valt op met haar krachtige manier van bewegen. Ze kan ook heel goed stappen.”

Tegan kampioen driejarige springmerries

Tegan (Camargo x Verdi). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Uit regio Oost zijn op de stamboekkeuringen in totaal tien driejarige springmerries uitgenodigd voor de NMK en zij konden allen worden gepresenteerd vandaag op de Fokkerijdag in Ermelo, waar de kampioen en reservekampioen gekozen werden. Vorig jaar was de opkomst bijzonder hoog, dit jaar kwamen er door verschillende redenen veel afmeldingen binnen.

Twee 85 punten-springers

Twee merries kwamen aan de hand in de baan en werden toegelicht door juryleden Wim Versteeg en Henk Dirksen. Zij verkozen de eerder met 80/85 ster verklaarde Tegan (Camargo x Verdi, fokkers Ben Mensinck en Marjolein Ras) van Sandra Schmucker tot kampioen, waarmee Taelynn VE (Hardrock Z x Sam R) van fokker J.W. van Egdom reservekampioen werd.

“Tegan is een jeugdige, bloedgemaakte merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en hard fundament heeft. Ze heeft op de stamboekkeuring lichtvoetig gegaloppeerd, met heel goede reflexen en veel atletisch vermogen gesprongen. De reservekampioen Taelynn VE is een goed ontwikkelde, sterk bespierde merrie die met veel afdruk, overzicht en reflexen heeft gesprongen”, lichtte Dirksen toe.

Bron: KWPN