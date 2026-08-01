Fokkerijdag Oost: Wine O’Clock en Walking On Sunshine veulenkampioenen

Op de fokkerijdag van Regio Oost werd er een dressuur- en springveulen tot kampioen gehuldigd. Bij de springveulens was dat Wine O'Clock en bij de dressuurveulens ging Walking on Sunshine (v. Kyteman) er met de titel vandoor.

KWPN Door

Zes springveulens zijn uitgenodigd voor de NVK. O-Chacco DDH drukte zijn stempel met twee nakomelingen, waaronder kampioen Wine O’Clock.

Inspecteur Wim Versteeg en Henk Dirksen nodigden de acht meest complete springveulens uit voor de kopgroep. Zij werden bij hun eerste optreden los met hun moeders gepresenteerd in de Willem-Alexanderhal en dat kwam de beoordeling van de galop zichtbaar ten goede.

Kampioen Wine O’Clock

Onder aanmoediging van Mathijs van Middelkoop en Jan van der Kamp besloot Monique Vernooy uit Haalderen haar O’Chacco DDH-hengstveulen Wine O’Clock (uit Darlinde DN Tarpania elite EPTM-spr PROK van Zavall VDL) aan te melden voor de veulenkeuring. Hij werd gelijk uitgeroepen tot kampioen. “Dit is een goed ontwikkeld, aansprekend en langgelijnd veulen met een goede halsvorm, goede croupe en hard fundament. Beide keren heeft hij een goede lichtvoetige galop laten zien, waarin hij gemakkelijk kan changeren en veel balans heeft”, vertelt Henk Dirksen.

Wine O’Clock (v. O-Chacco DDH). Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk

Geen verwachtingen

Een verrassend resultaat voor zijn fokker. “Ik ben helemaal niet zo ingewijd in de fokkerij en we zijn nog niet eerder met een veulen op de keuring geweest, dus we hadden ook geen verwachtingen vooraf. Natuurlijk was het mooi dat meneer Van der Kamp en Mathijs van Middelkoop vooraf al zo enthousiast waren”, vertelt Monique Vernooy. “We hebben thuis vier paarden, onze dochter Fleur is actief in de springsport en deze fokmerrie hebben we van Ab de Lange gekocht. Ik vond het een mooie aansprekende merrie en op de hengstenshow bij Mathijs waren we allemaal onder de indruk van O-Chacco. Wat een geweldige hengst is dat, zo’n mooie type en veel vermogen. In het verre verleden hebben we wel wat dressuurveulens gefokt en Wine O’Clock is onze tweede springveulen uit deze merrie. Dus hier kampioen worden is heel speciaal en we kijken er naar uit om hier over vier weken weer te staan op de nationale keuring.”

Wavanille reservekampioen

Het pas één maand oude veulen Wavanille (Baltic VDL uit Javanille VDL ster van Etoulon VDL) van Wilfred Harke uit Punthorst kreeg de titel reservekampioen toebedeeld. “Een jeugdig, aansprekend veulen dat goed in het rechthoekmodel staat, heel correct is en bloed vertoont. Met name de eerste keer toonde ze een goede lichtvoetige galop, geheel passend bij haar leeftijd was ze bij het optreden in de kopgroep wat vermoeider. Ze heeft goede balans in galop en changeert ook gemakkelijk.”

Who’s Johnny H derde

Op de derde plek geplaatst werd Who’s Johnny H (Etoulon VDL uit Amber W stb prest van Indoctro) van Michael Hokse uit Staphorst. “Dit is een sterk bespierd, goed ontwikkeld veulen met een mooie voorhand. Hij galoppeert lichtvoetig en met goede balans.”

Ook naar NVK

Ook terugkeren naar Ermelo voor de Nationale Veulenkeuring mogen de als vierde geplaatste O-Chacco DDH-zoon Whiskey C (uit A Marilynn C Z elite EPTM-spr sport-spr PROK van Aganix du Seigneur) van L.P.T. Coppens uit Berlicum, die aansprekend is en een goede ruimte in galop heeft, en de als vijfde geëindigde Willow Queen (Newmarket VM uit Lucky Queen van Arezzo VDL, mede-fokker L. Boll uit Dedemsvaart) van fokker J.S. Ottenhof uit Dedemsvaart, die goed ontwikkeld is en een krachtige galop heeft. In Ermelo wordt ook de goed bespierde en actief galopperende Winston K (Emerald van ’t Ruytershof uit Idool stb PROK van Corrado I) van G.A.J. Koeman uit Ommeren terugverwacht.

Vier dressuurveulens naar NMK

Vier dressuurveulens kregen op de fokkerijdag een uitnodiging voor de NVK en de Kyteman-dochter Walking On Sunshine liep overtuigend naar de titel. Wim Versteeg en Henk Dirksen nodigden elf veulens uit voor het formeren van de kopgroep. Veel van hen afstammend van jonge hengsten.

Walking on Sunshine

Zo ook het zeer lichtvoetige, moderne kampioensveulen Walking On Sunshine (Kyteman uit Hasara-Maria M elite sport-dres D-OC van Bretton Woods) van fokkers Rom Vermunt en Harld en Jeannette Bruinier. “Een heel goed gemodelleerd merrieveulen met een aansprekende voorhand, die zeker in de eerste ronde buitengewoon goed liep: met een zeer goede beentechniek, duidelijk bergopwaarts en goed gesloten. Ook in galop is ze heel lichtvoetig en bergopwaarts. In de finale was ze meer bezig met springen en spelen, dan dat ze zich optimaal liet zien maar haar gehele optreden was overtuigend genoeg om hier kampioen te worden”, lichtte Wim Versteeg toe.

Walking on Sunshine (v. Kyteman). Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk

Reservekampioen West End Girl IL

Het reservekampioenstitel kwam op naam van de One Million-dochter West End Girl IL (uit Chichen Itza ster IBOP-dres PROK van Florencio) van fokker G.H. Lammertink uit Lochem. “Een goed ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met veel uitstraling. Ze beweegt op een heel fijne manier, waarbij ze mooi gesloten blijft.”

Walera DW en Windsor Norel

Ook naar de NVK mogen de als derde en vierde geplaatste Walera DW (Dutch Dream uit Irysette SK elite IBOP-dres sport-dres PROK van Ampère) van fokker F.H. de Weerdt en mede-geregistreerde R.J.J. de Weerdt uit Ruurlo, en het beste hengstveulen Windsor Norel (Rocky Norel uit Makyra Norel ster van Winngmood) van André en Martin van Norel. “De Dutch Dream-dochter is een goed gemodelleerd en aansprekend veulen dat met goede tact, beentechniek en houding beweegt. De Rocky Norel-zoon is goed ontwikkeld, aansprekend en hij draaft met een goede techniek en houding.”

Halfzus Ritmo de la Noche

Rom Vermunt is blij met z’n kampioensveulen. “Het is een heerlijk veulen, maar wel een beetje baldadig. Thuis ook, ze is voor niets of niemand bang en als je vergeet het stroom erop te zetten, gaat ze binnen no-time naar de grote wei bij de oudere veulens. Ze komt uit de eerste jaargang van onze eigen hengst Kyteman en dat is een volle broer van de merrie Rylena (die 92,5 punten scoorde in de IBOP, red.) en ik zie vooral veel overeenkomsten tussen dit veulen en Rylena. Haar moeder Hasara-Maria M heeft op Z2-niveau gepresteerd en zij bracht eerder al de KWPN-gekeurde hengst Ritmo de la Noche. Over een paar weken gaan we met dit veulen naar de NVK, en ik moet nog even bedenken of ik er voor kan zorgen dat ze wat minder wild en speels is dan vandaag. Aan de andere kant: het is de aard van het beestje want zo is ze thuis ook. Dat frisse karakter gaat haar in de toekomst vast goed van pas komen.”

Fokkerstitel van regio Oost voor Herman van der Scheer

Op de fokkerijdag in Ermelo viel de eer van de fokkerstitel in de springrichting ten deel aan Herman van der Scheer. Vincent Wouters nam het woord tijdens de huldiging van Herman van der Scheer. “De springpaardenfokker van het jaar 2026 is een paardenman in hart en nieren. Op jonge leeftijd was hij al actief in de sport en reed hij bij de Deltaruiters, samen met andere succesvolle paardenmannen als Gertjan van Olst en Mense Toering.”

Opfokker en fokker

Samen met zijn te vroeg overleden vriend Cas Koers richtte Herman van der Scheer zich jarenlang met veel succes op het scouten en voorstellen van jonge hengsten voor de hengstenkeuring. Ook met onder meer Benny Wezenberg en Egbert Schep was hij een vaste inzender op de hengstenkeuringen. Zo kreeg hij heel wat hengsten goedgekeurd bij het KWPN, waaronder Kenwood, Zeno, Esteban, Zélote VDL, Nijinski, Homme d’Amour, de later erkende Grand Prix-hengst Aristoteles V en de uit eigen fokkerij komende hengsten Cosmos en Innocent. Deze laatstgenoemde Zambesi-zoon had Herman samen met collega-hengstenopfokker Egbert Schep, en komt uit een stam die deze fokker begon met de Lucky Boy xx-dochter Oludine. Deze stam is uitgegroeid tot zijn belangrijkste stam. In de loop der jaren heeft Herman meerdere stammen ingezet voor zijn fokkerij en heeft hij ook bewezen goed met de tijd mee te gaan. In zowel de aanlegtesten, op de keuringen als in de sport hebben zijn fokproducten al goed gepresteerd. Zo fokte Herman onder meer de 1.50/1.60m-paarden Vechta, Grieg S, Ivaludine S, Kariludine S, Insigne S en zelfs het Olympische springpaard Valinski S van Matt Williams.

Twee eigen fokproducten aanwezig

Reden genoeg om de titel Fokker van het jaar als een oeuvreprijs toe te kennen aan Herman van der Scheer dit jaar. Bij de huldiging waren twee merries met veulens van Herman aanwezig, waaronder NMK-merrie Meggidonia S, die van zowel vaders- als moederszijde uit de eigen fokkerij komt want zij is een dochter van de KWPN-gekeurde hengst Innocent. De tweede merrie was de For Pleasure-elitemerrie Lelie Ludine S. Op meerdere fronten heeft Herman van der Scheer zijn kennis en kunde weten in te zetten om tot mooie successen te komen in de sport en fokkerij. Daarom komt deze titel hem toe.

Herman van der Scheer, Fokker van het jaar springen. Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk

Stal Ribbels onderscheiden met Fokker van het jaar-titel

Judith Ribbels kwam naar de fokkerijdag als inzender én om een clinic te geven, maar kreeg tot haar verrassing -samen met haar man Patrick Reesink- ook nog de titel Dressuurfokker van het jaar van Regio Oost toegekend. Dat sport en fokkerij hand in hand gaan, wordt op geweldige wijze bewezen door Judith Ribbels en Patrick Reesink. De laatste jaren hebben ze spraakmakende resultaten behaald op zowel de merriekeuringen, de hengstenkeuringen als in de sport. En dat met een relatief klein aantal fokproducten. Heel bijzonder is ook dat de fokproducten in eigen beheer worden opgeleid.

Stal Ribbels, Fokker van het jaar dressuur. Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk

Onderscheiden

In de sport heeft Judith al heel wat mooie successen behaald bij de jonge paarden, en de laatste jaren weet zij zich ook nadrukkelijk te profileren tot op Grand Prix-niveau. Dat lukt onder meer met de Sorento-dochter Fun Fun EB, die ook nog eens een waardevolle schakel in de fokkerij is gebleken. Zo’n tien jaar geleden bundelde ze haar zakelijke krachten samen met haar levenspartner Patrick Reesink en daarmee kreeg ze ook sportief gezien meer kansen. In de internationale Grand Prix behaalde ze al met meerdere paarden goede resultaten. Haar toppaard Fun Fun EB leverde onder meer de Vitalis-dochter Nanny McPhee, waarmee ze dit voorjaar nog zegevierde in de internationale Lichte Tour-wedstrijd in Exloo. Op vier- en zesjarige leeftijd werd Nanny McPhee al uitgeroepen tot reservekampioen in de Pavo Cup, en als driejarige was zij al uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Net als haar moeder Fun Fun EB blijkt Nanny McPhee een geweldige fokmerrie, want de fokkers hebben vorig jaar al uitstekend gescoord met haar tot premiehengst uitgeroepen zoon Scott Nicolas en de merrie Sophie Anne Maria. Deze For Romance-dochter kwam vorig jaar tot een topscore van 85/90 op de stamboekkeuring, werd hier vervolgens op de centrale keuring van Regio Oost uitgeroepen tot overtuigende kampioen en herhaalde die prestatie door enkele weken later ook nog eens te worden gehuldigd als NMK-kampioene. Vervolgens excelleerde ze met 92,5 punten in de IBOP. In de clinic stelde Judith zowel Fun Fun EB als Sophie Anne Maria onder het zadel voor.

Nanny McPhee-dochters

Nadat ze achter de schermen al waren verkozen tot regionale fokkers van het jaar, onderstreepten ze nog eens dat dit een juiste keuze was door met twee geweldige dochters van Nanny McPhee op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek te verschijnen. Onder hen de merries Tutto Bene (v.Kjento, 85/90) en Tsarina (v.Kjento, 85/85) die vanmiddag nog verwacht worden in de kampioenskeuring in deze regio. Voor zowel de sport als fokkerij mag er veel verwacht worden van deze en andere fokproducten van Stal Ribbels uit Eibergen.

Bron: KWPN